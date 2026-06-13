出國旅遊準備護照是常識，但沒想到在台灣搭國內線航班，竟然也會被航空公司要求出示護照？近日有民眾在社群平台分享搭國內線的驚人經歷，表示長這麼大才知道原來國內線需要護照。貼文曝光後隨即引發兩派網友激烈論戰，而內行人也立刻點出背後的致命盲點，直言遇到這種狀況如果沒帶護照，可能連飛機都上不去！
🟡 國內線居然被要求看護照？一票網友不信質疑
日前一名網友在 Threads 發文透露，自己透過國外第三方旅遊平台 Agoda 購買立榮航空國內線機票，準備從台北飛往屏東。原以為國內線只要攜帶中華民國身分證即可辦理登機，不料抵達機場櫃檯報到時，卻被地勤要求查看護照，嚇得他趕緊折返回家拿取。
🟡 內行人秒解密！問題全出在第三方平台這盲點
面對滿滿的質疑聲浪，不少有過相同經驗的過來人立刻跳出來大方「破案」。內行人指出，問題並非航空公司法規更改，而是出在「訂票時所使用的姓名語系」。
由於許多跨國第三方旅遊平台在串接國外系統時，常會要求或預設輸入「英文姓名」。一旦旅客使用與護照相同的英文姓名完成購票，國內線機票上的名字就會顯示為英文。這時，機場地勤為了核對「機票姓名」與「搭機者本人」是否相符，就必須要求旅客出示政府核發、附照片且姓名完全符合的英文證明文件，而國人最普遍持有、能證明自己英文名字的證件正是「護照」。
🟡 航空公司條款大曝光：姓名不符恐須當場重購
翻閱官網購票須知，立榮航空明文規範：「旅客若以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件（如護照或居留證），以備接受檢查核對。」華信航空也註明，若以英文姓名開立機票就必須攜帶護照。
航空公司特別提醒，若機票資料與乘客當場出示的身分證明文件不符，依法將無法直接登機，旅客恐必須當場辦理退票並「重新購買正確機票」，屆時不僅行程大受延誤，還得平白損失退票手續費。
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日前一名網友在 Threads 發文透露，自己透過國外第三方旅遊平台 Agoda 購買立榮航空國內線機票，準備從台北飛往屏東。原以為國內線只要攜帶中華民國身分證即可辦理登機，不料抵達機場櫃檯報到時，卻被地勤要求查看護照，嚇得他趕緊折返回家拿取。
🟡 內行人秒解密！問題全出在第三方平台這盲點
面對滿滿的質疑聲浪，不少有過相同經驗的過來人立刻跳出來大方「破案」。內行人指出，問題並非航空公司法規更改，而是出在「訂票時所使用的姓名語系」。
由於許多跨國第三方旅遊平台在串接國外系統時，常會要求或預設輸入「英文姓名」。一旦旅客使用與護照相同的英文姓名完成購票，國內線機票上的名字就會顯示為英文。這時，機場地勤為了核對「機票姓名」與「搭機者本人」是否相符，就必須要求旅客出示政府核發、附照片且姓名完全符合的英文證明文件，而國人最普遍持有、能證明自己英文名字的證件正是「護照」。
翻閱官網購票須知，立榮航空明文規範：「旅客若以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件（如護照或居留證），以備接受檢查核對。」華信航空也註明，若以英文姓名開立機票就必須攜帶護照。
航空公司特別提醒，若機票資料與乘客當場出示的身分證明文件不符，依法將無法直接登機，旅客恐必須當場辦理退票並「重新購買正確機票」，屆時不僅行程大受延誤，還得平白損失退票手續費。