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▲（由左至右）包偉銘兒子包庭政、包偉銘、包小柏、劉依純、蜜雪、包小松。（圖／唱戲世界娛樂提供）

藝人包小柏今（13日）出席國立臺北科技大學畢業撥穗典禮，正式獲頒管理學院博士學位證書，最感動的是，他透過AI技術重現2021年因罕病離世的愛女包容，以「未來之聲：一段來自愛與科技的畢業祝福」現身典禮，讓女兒以另一種方式參與父親人生的重要時刻，現場不僅有哥哥包偉銘、包小松到場祝賀，愛徒組合蜜雪薇琪成員Michelle也親自獻上祝福。包小柏2018年完成碩士學位後，在教授鼓勵下繼續攻讀博士班，當年錄取僅有的三個名額之一，原本期許7年完成學業，最終於第8年順利畢業，典禮上，他透過AI復刻女兒生前的容貌與聲音，打造出「數位女兒」包容，並由她向父親及所有畢業生送上祝福，面對螢幕中的女兒，包小柏感性表示：「她剛剛說以我為榮，但以學術嚴謹的角度來說，是我比較榮幸有這個女兒。」談到一路走來的動力，包小柏坦言，女兒離世後曾是人生最黑暗的時刻，當年在包容告別式前夕，妻子提醒他不要把美國太平洋大學寄來的榮譽帶燒給女兒，而是將它戴在自己的博士袍上，替包容完成未能參加畢業典禮的遺憾，也讓他下定決心完成學位：「那段時間我一直告訴自己一句話：『我不畢業，對不起我女兒。』」包小柏也以自身經歷勉勵畢業生，認為學習最困難的從來不是智商，而是在面對壓力、挫折與否定時，是否還有勇氣繼續堅持，他表示，未來必定是AI時代，但科技再怎麼進步，都無法取代人類的情感與愛，「科技可以讓世界更有效率，但唯有愛，能讓世界更有溫度。」最後，包小柏特別向生命中的三大支柱致謝，包括支持他完成學業的台北科技大學、一路陪伴的妻子，以及已離世的女兒包容，他動情表示：「謝謝妳來到我的生命裡，用妳的短暫，教會了爸爸最永恆的愛。」一句話也讓現場不少人紅了眼眶。