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國民黨新北市長參選人李四川在擔任台北市副市長時，主導拆除公館圓環並填平公車專用地下道，引發網友質疑造成每日通勤車流回堵中永和橋面，李四川近日表示，會接著做中和光復線，再度引發批評。李四川今（13）日表示，拆除圓環後交通事故減少51%，部分網友不必就交通問題混淆，拆除公館圓環並不是造成迴堵，跟沒有拆之前一樣。李四川日前發文指出，自己日前騎車走訪福和橋、秀朗橋、成功路及公館圓環，感受到中永和居民上班的辛苦，雙北交通怎麼接他非常清楚，中和光復線是未來值得推動的重要建設，「該做的，我接著做成」。李四川今出席第四屆崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮，針對網友質疑公館圓環拆除和中永和車流問題，他說，拆除公館圓環，最主要是要解決我們新北，尤其是中永和、新店市民上下班交通安全的問題。從去年10月到現在為止，事實也證明，公館圓環拆除以後，交通事故減少了 51%。李四川說，想部分網友不必就交通問題予以混淆，拆除公館圓環，並不是造成迴堵，還是跟圓環沒有拆之前一樣，至於中永和上班車輛多的部分，他也提出來一定會去做捷運中和光復線，以大眾運輸來解決交通的問題。