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▲又一部現象級韓劇！《鐵拳教育》3天640萬觀看比肩《魷魚遊戲》（圖／截自Netflix）

根據Netflix官方數據網站Tudum，本劇在6月1日至7日這週，登上全球非英語電視劇排行榜第一名。週五上線後，前3天就累積640萬次觀看，是6月最受矚目的爆款作品之一。韓國最大教師團體「韓國教總」發表聲明指出，這部劇之所以引發共鳴，是因為它真實反映了當代教育工作者的挫敗感與無力感，揭露了「教室秩序崩壞、部分學生嚴重侵犯教師權益、教師被惡意申訴淹沒後的絕望感」等現實困境。不過該團體同時也對劇中「以暴制暴」的解決方式表達保留態度。有海外媒體將本劇與《魷魚遊戲》相比擬其爆紅速度，並梳理了韓國校園題材劇集的演變脈絡——從早期講述友情與成長的《Dream High》系列，到2019年《天空之城》揭露大學升學亂象，再到2022年《黑暗榮耀》把校園霸凌寫成長達數十年的心理復仇史詩，如今《鐵拳教育》聚焦的是一個更貼近現實的傷口：教師權威的崩解，以及失控青少年犯罪的崛起。報導引述韓國教總發言人張承赫的說法：「現實中，即便是嚴重的懲處行為，也無法被正式記錄在學生的個人檔案中」，凸顯劇中設定與現實制度落差的張力，正是觀眾共鳴的來源。美國《富比士》盛讚該劇「劇本扎實、娛樂性極高，讓觀眾深深沉浸並期待後續發展」，稱其為「今年目前為止最佳劇集之一」。該劇直接批判校園教權崩壞這個社會議題，因此在國內外都受到高度關注。根據報導，該劇上線後立刻湧現大量「要求第二季」的觀眾聲浪——雖然官方尚未正式宣布續訂，但從話題度創紀錄、全球45國登冠、輿論討論熱度持續不減的態勢來看，業界普遍認為Netflix續訂第二季的可能性相當高，目前處於「觀眾敲碗、官方未表態」的階段。