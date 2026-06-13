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馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，12日正式掛牌上市，第1天股價就大漲19%，不只馬斯克成為全球首位「兆元富豪」（trillionaire），就連1名墨西哥移民焊工，也因為多年前的意外投資，如今靠著股價暴漲，成為1名隱藏贏家。綜合《紐約郵報》等外媒報導，這位幸運的焊工名叫赫南德茲（Juan Hernandez），2015年從墨西哥移民到美國後，職業是時薪28美元的焊工，連SpaceX是什麼公司都不知道，只是透過朋友介紹接下承包工作。當時他受聘SpaceX的薪酬內容，包含價值1萬美元的股票，一開始他並沒有太在意，直到近期SpaceX IPO發行，並於本週五正式在那斯達克掛牌。赫南德茲手中的6500股，依照原定的每股上市價135美元來算，價值就已逼近88萬美元，折合新台幣近2800萬元，更別提SpaceX上市後，每股價格飆至160.95美元，等於他手上的股票價值已超過100萬美元，折合新台幣近3200萬元。雖然去年已經離開SpaceX，轉去藍色起源（Blue Origin）公司工作，但赫南德茲坦言，SpaceX的工作經歷，讓他後來的生活得以更加舒適，不只在德州買了房地產，還跟妻子一起創業。