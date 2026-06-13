今（13）《ETtoday》報導，中部一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的公車駕駛兼校車司機，以神明附身需要補氣為由，性侵學生；檢察官以強制性交致重傷等罪予以起訴。疾管署發言人曾淑慧指出，去年底衛生局疫調時發現有相同接觸者，因此與社會處通報；目前評估估整體疫情風險在可控制範圍。
根據報導，該名司機自稱是神明兒子，表現起乩樣子，讓學生害怕得罪神明，而被迫遭性侵。疾管署表示，衛生局疫調同仁細心且具警覺心，察覺共同來源和涉及妨害性自主行為。曾淑慧進一步指出，衛生局對於確診個案會做疫調，但去年底在疫調過程中，發現個案的接觸者與先前確診個案重疊，因此才連結至社政、警政得以完整調查，感謝社政單位、檢警和教育單位的通力合作。
衛福部成立跨部會專案小組
衛生福利部在調查過程已主動成立中央與地方專案工作小組，整合衛政、社政、教育等相關資源，協助相關單位共同合作、提供案件相關人適切的醫療與處遇支持服務。公衛人員也已針對相關性接觸者提供衛教、篩檢及轉介預防服務資源。本案透過疫情調查及接觸者追蹤檢驗，積極進行相關疫情防治作為，整體疫情風險經評估在可控制範圍。
違規報導最高罰45萬元
依據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例、傳染病防治法第10條及個人資料保護法第6條等相關規定，對於相關人感染傳染病應予保密，且務必保障相關人的隱私與權益，未獲當事人同意，不得報導或傳播涉及個人罹病隱私，並應避免間接造成受害者隱私曝光或再次傷害，違反者將依傳防法第64條規定處新台幣9萬元至45萬元罰鍰。
疾管署呼籲，避免不安全性行為，且包括陰道交、口交、肛交都有感染性傳染病的風險，發生性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，避免受傷造成黏膜受損加速性傳染病傳播。
若民眾有感染風險，可以透過疾管署與各縣市衛生局及醫事機構等提供的多元性病篩檢及諮詢服務管道，包含：匿名篩檢、自我篩檢、外展篩檢及性健康友善門診等服務資源，了解自身健康狀況，及早發現及早治療，維護自身與伴侶的健康。相關資訊可至疾管署網站「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區或性健康友善門診查詢，或撥打1922防疫專線，由專人協助轉介相關服務資源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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衛福部成立跨部會專案小組
衛生福利部在調查過程已主動成立中央與地方專案工作小組，整合衛政、社政、教育等相關資源，協助相關單位共同合作、提供案件相關人適切的醫療與處遇支持服務。公衛人員也已針對相關性接觸者提供衛教、篩檢及轉介預防服務資源。本案透過疫情調查及接觸者追蹤檢驗，積極進行相關疫情防治作為，整體疫情風險經評估在可控制範圍。
違規報導最高罰45萬元
依據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例、傳染病防治法第10條及個人資料保護法第6條等相關規定，對於相關人感染傳染病應予保密，且務必保障相關人的隱私與權益，未獲當事人同意，不得報導或傳播涉及個人罹病隱私，並應避免間接造成受害者隱私曝光或再次傷害，違反者將依傳防法第64條規定處新台幣9萬元至45萬元罰鍰。
疾管署呼籲，避免不安全性行為，且包括陰道交、口交、肛交都有感染性傳染病的風險，發生性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，避免受傷造成黏膜受損加速性傳染病傳播。
若民眾有感染風險，可以透過疾管署與各縣市衛生局及醫事機構等提供的多元性病篩檢及諮詢服務管道，包含：匿名篩檢、自我篩檢、外展篩檢及性健康友善門診等服務資源，了解自身健康狀況，及早發現及早治療，維護自身與伴侶的健康。相關資訊可至疾管署網站「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區或性健康友善門診查詢，或撥打1922防疫專線，由專人協助轉介相關服務資源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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