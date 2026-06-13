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SpaceX掛牌首日大漲，馬斯克身家破1.1兆美元

▲馬斯克旗下的SpaceX （SPCX）以史上最大IPO之姿，在那斯達克正式掛牌，馬斯克個人身家也被推升至約1.1兆美元，約34.8兆台幣。（圖／美聯社／達志影像）

馬斯克富可敵國，身家是越南GDP的2.3倍

SpaceX去年虧近50億美元

特斯拉執行長、SpaceX創辦人馬斯克再度刷新全球富豪紀錄，隨著SpaceX完成史上最大規模IPO、股票掛牌首日大漲，馬斯克個人身家也被推升至約1.1兆美元，約34.8兆台幣，正式成為全球首位「兆美元富豪」。若以國家經濟規模相比，馬斯克一人帳面財富不僅高於多數國家，更約是越南2024年GDP的2.3倍，堪稱真正「富可敵國」。根據外媒報導，SpaceX於美股那斯達克掛牌後，開盤價約每股150美元，盤中一度上漲，最終收在接近161美元，首日漲幅超過19%，推升公司市值來到約2.1兆美元，躋身美國市值最大上市公司之列。路透社報導，SpaceX這次募資金額高達750億美元，登上全球史上最大IPO紀錄，也讓市場把焦點再度放回馬斯克身上。以他持有的SpaceX與Tesla股權估算，馬斯克目前身家約1.1兆美元。馬斯克財富規模有多驚人？世界銀行資料顯示，越南2024年人口約1億98萬人，GDP約4763.9億美元；若以馬斯克約1.1兆美元身家計算，約等於越南全年GDP的2.3倍，等於馬斯克一個人的帳面財富，已經超過人口破億國家兩年經濟產出的規模。SpaceX上市雖然引爆市場熱度，但高估值也引發討論。路透社指出，SpaceX2025年營收約187億美元，但仍出現約49.4億美元虧損；投資人押注的是Starlink衛星網路、太空資料中心、AI與火星計畫等長期題材，而非短期獲利表現。外媒也提到，SpaceX上市不只讓馬斯克登上「兆美元富豪」寶座，也讓早期員工、投資人與持股高層身價跟著暴增。