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▲台灣好市多起家厝「高雄店」，新店址將搬到亞洲新灣區80期重劃區。（圖／民眾提供）

▲好市多新高雄店有三大亮點，全台灣最大的好市多賣場、海景第一排、設有全台最多的汽機車停車位。（圖／取自官方粉專）

好市多高雄店7/3要正式開幕了！根據官方宣佈，台灣好市多起家厝「高雄店」將在7月2日下午6時結束營業，7月3日正式在新址前鎮區智科路開幕、鄰近高雄港，而全新開幕的高雄好市多有三大亮點，全台最大好市多賣場、海景第一排、全台最多的汽機車停車位。1997年開立的好市多高雄店為台灣第一家好市多（Costco），不過因租約將到期，計畫從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」，建案將興建地上4層賣場，樓高約18.5公尺，基地面積約1萬坪，比現在的高雄店大了近兩倍。官方表示新址將有「更寬敞的購物空間、更舒適的動線規劃」。台灣好市多官方也公告，陪伴高雄會員20多年的好市多創始店，即將搬進新店址，新位置在高雄市前鎮區智科路35號，官方說明，新址將有更寬敞的購物空間、更舒適的動線規劃。原址將在2026年7月2日18時結束營業。官方也透露，好市多新高雄店有三大亮點，店內規劃有1010席汽車位及400席機車位。此外，由於智科路為新闢道路，目前在 Google Maps 上暫時查不到路名。不過，亞灣80期重劃區鄰近高雄港，周邊還有高雄捷運軟體園區站及經貿園區站，交通相當便利。好市多也表示，感謝高雄會員一路以來的支持與陪伴，期待未來能與大家在新賣場創造更多美好回憶。不過，高雄新店址原本規劃設置加油站，但因鄰近高雄軟體園區，引發園區員工及民意代表關切。根據市府交通影響評估，好市多若設立加油站，恐造成周邊4處路口交通壅塞，甚至影響輕軌運行。由於相關開發案遲遲未能通過市府交通影響評估，官方最終拍板取消加油站設置計畫。