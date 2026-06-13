我是廣告 請繼續往下閱讀

35歲女星徐千京近年活躍於八點檔戲劇，雖然父親是知名醫師，家庭經濟條件優渥，但並沒有當靠爸族，考上北京電影學院表演創作碩士班後也努力在中國發展，投過3000份履歷只為獲得珍貴演出機會，也曾長達一週沒洗澡。根據《壹蘋新聞網》報導，徐千京雖然出身名醫家庭，但父母一路走來並不輕鬆，早年家境拮据時，爸媽曾為了生活省吃儉用，甚至撿市場剩下的蔬菜回家料理。後來爸爸在醫界闖出成績，家庭生活才逐漸穩定，卻又因醫療糾紛承受沉重壓力與龐大負擔。也因為經歷過高低起伏，父母對金錢始終抱持謹慎態度，即使如今生活無虞，依然維持節儉習慣。因為家庭教育的關係，徐千京從學生時代開始便養成獨立個性。2015年前往北京攻讀碩士學位，還是台灣首位考上北京電影學院表演創作碩士班的藝人。她一邊上課、一邊尋找演出機會。由於沒有經紀公司協助，從試鏡到投遞資料全由自己處理。為了增加曝光機會，她曾寄出將近3000份履歷，只希望能換來一次面試機會。逐漸打開知名度後，徐千京陸續參與網路電影、電視劇及院線作品演出。不過拍攝工作並不如外界想像光鮮亮麗，許多劇組取景地位於偏遠地區，生活環境相當克難。她回憶，曾在寒冬期間遇上熱水系統結冰，只能自行燒水洗頭卸妝，甚至有長達一週無法正常洗澡的經驗。住宿條件也相當有限，但為了完成拍攝工作，只能咬牙撐過去。不過，徐千京短短3年間參與超過20部影視作品，到了發展後期，工作邀約與收入都有明顯提升，也讓她證明即使沒有家人的資源加持，依然能靠自己的努力在競爭激烈的市場闖出成績。