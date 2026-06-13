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貨櫃運價漲勢再擴大，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新報價連七周上漲，本周大漲258.74點，來到2985.22點，周漲幅達9.49%。四大主要航線全面走揚，歐洲線、美國線漲勢尤其明顯。本周漲幅最大的是歐洲線，遠東到歐洲每TEU運價上漲459美元，來到3064美元，單周漲幅達17.62%；遠東到地中海每TEU也上漲340美元，來到4172美元，漲幅8.87%。美國線同樣維持強勁走勢。遠東到美西每FEU運價上漲549美元，來到5101美元，周漲幅12.06%；遠東到美東每FEU上漲580美元，達6321美元，漲幅10.1%。貨攬業者表示，隨美國對進口商品課徵10%臨時關稅期限將近，貨主提前拉貨，台灣、中國與東南亞出貨需求同步升溫，加上油價上漲、港口壅塞、中東與紅海風險仍未解除，也讓市場供需偏緊。這波運價漲勢超出市場原先預期，6月底前市場可望維持偏強。法人認為，隨運價連續走揚，貨櫃三雄第2季營收與獲利可望優於第1季，第3季旺季效應也可能提前發酵。