「（應該）都點得到」這句話是台灣外送平台的廣告詞，對許多人來說，滑外送平台是日常生活中少數舒壓的時刻，無論是早餐、午餐、晚餐、宵夜或是嘴饞，我們都會上去滑兩下，渴望透過食物帶給我們「愉悅」，但我們真的每時每刻都「想吃」嗎？還是只是享受滑菜單、比價、流口水、加入購物車，跟等待外送員抵達的過程。近期韓國出現一款名為「음식만안와요（只有食物不會來）」的特殊網站，使用者可以像真的使用外送平台一樣，但餐點永遠不會送到家。這款原本只是開發者為了戒掉外送成癮打造的小工具，近期卻意外在韓國年輕族群之間爆紅。
工程師鬼腦袋複製外送App 從點餐到送餐一個都不少
工作壓力、課業焦慮、人際關係、物價上漲，讓許多人習慣在深夜打開外送平台狂滑炸雞、披薩與手搖飲，彷彿只要按下結帳鍵，就能獲得短暫療癒。然而這種「買爽的」報復性消費，往往換來的卻是熱量爆表與錢包縮水的懊悔。
韓國有工程師就發揮鬼腦袋，設計一款App，近期在韓網快速爆紅的「음식만안와요（只有食物不會來）」，正是為了解決這個問題而誕生。網站複製外送平台體驗，使用者可以搜尋餐廳、瀏覽菜單與評價、加入購物車、輸入地址，甚至追蹤外送員配送進度。開發者還設計了象徵快速送達的「兔子配送」與較慢的「烏龜配送」，讓整個點餐過程更加逼真。
點再多食物都不會送到！節省熱量、開銷
不過，無論點了多少炸雞、披薩、飲料，最後都不會有任何餐點送到家門口。網站開發者表示，自己過去經常在深夜忍不住打開外送平台點餐，久而久之不僅增加生活開銷，也累積不少熱量。他認為，真正令人上癮的或許不是食物本身，而是滑菜單、研究評價、等待外送抵達的過程。
因此他決定保留所有令人期待的環節，拿掉付款與進食兩個結果，打造出這個「假外送網站」，當使用者完成訂單後，畫面不會顯示付款成功，而是跳出一句「你省下了1800大卡！」用成就感取代罪惡感。
從「買爽的」到「點爽的」 年輕人的新型舒壓法
看似荒謬、無意義的網站之所以能爆紅，背後其實反映的是現代人的焦慮與消費習慣改變，美國社會心理學家強納森．海德特在《失控的焦慮世代》中提到，智慧型手機與社群平台讓人們長期暴露在大量即時刺激與快速回饋之中，大腦逐漸習慣透過短影音、通知與購物獲得短暫快感。
或許正因如此，當真正的消費變得越來越昂貴，「假裝消費」反而成了一種新的療癒方式，近年韓國出現不少「多巴胺網站」，例如整理平價餐廳的「Geoji Map（窮人地圖）」、虛擬購物網站、匿名抽菸聊天室等，被認為是「高物價時代下的新型態消費文化」。過去追求炫耀型消費，可如今在通貨膨脹與生活成本提高的影響下，年輕族群更傾向追求「生存型消費」，希望獲得快樂，同時又不必付出太多金錢。畢竟對許多人來說，深夜最需要的可能不是炸雞，而只是「下單」的快樂。
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工作壓力、課業焦慮、人際關係、物價上漲，讓許多人習慣在深夜打開外送平台狂滑炸雞、披薩與手搖飲，彷彿只要按下結帳鍵，就能獲得短暫療癒。然而這種「買爽的」報復性消費，往往換來的卻是熱量爆表與錢包縮水的懊悔。
韓國有工程師就發揮鬼腦袋，設計一款App，近期在韓網快速爆紅的「음식만안와요（只有食物不會來）」，正是為了解決這個問題而誕生。網站複製外送平台體驗，使用者可以搜尋餐廳、瀏覽菜單與評價、加入購物車、輸入地址，甚至追蹤外送員配送進度。開發者還設計了象徵快速送達的「兔子配送」與較慢的「烏龜配送」，讓整個點餐過程更加逼真。
不過，無論點了多少炸雞、披薩、飲料，最後都不會有任何餐點送到家門口。網站開發者表示，自己過去經常在深夜忍不住打開外送平台點餐，久而久之不僅增加生活開銷，也累積不少熱量。他認為，真正令人上癮的或許不是食物本身，而是滑菜單、研究評價、等待外送抵達的過程。
因此他決定保留所有令人期待的環節，拿掉付款與進食兩個結果，打造出這個「假外送網站」，當使用者完成訂單後，畫面不會顯示付款成功，而是跳出一句「你省下了1800大卡！」用成就感取代罪惡感。
看似荒謬、無意義的網站之所以能爆紅，背後其實反映的是現代人的焦慮與消費習慣改變，美國社會心理學家強納森．海德特在《失控的焦慮世代》中提到，智慧型手機與社群平台讓人們長期暴露在大量即時刺激與快速回饋之中，大腦逐漸習慣透過短影音、通知與購物獲得短暫快感。
或許正因如此，當真正的消費變得越來越昂貴，「假裝消費」反而成了一種新的療癒方式，近年韓國出現不少「多巴胺網站」，例如整理平價餐廳的「Geoji Map（窮人地圖）」、虛擬購物網站、匿名抽菸聊天室等，被認為是「高物價時代下的新型態消費文化」。過去追求炫耀型消費，可如今在通貨膨脹與生活成本提高的影響下，年輕族群更傾向追求「生存型消費」，希望獲得快樂，同時又不必付出太多金錢。畢竟對許多人來說，深夜最需要的可能不是炸雞，而只是「下單」的快樂。