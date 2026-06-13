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畢業季到來，總統賴清德日前為畢業生送上祝福，並特別錄製一段正式版與NG版的戰鬥陀螺影片，祝福大家繼續保持好奇，勇敢探索世界。對於是否邀賴清德打戰鬥陀螺？沈伯洋今（13）日笑喊兩聲，「他還需要再練習、他還需要再練習」。賴清德日前特別錄製一段正式版與NG版的戰鬥陀螺影片，在正式版影片中，賴對著鏡頭高喊「3、2、1，Go Shoot！」，並發射戰鬥陀螺，祝福大家向著夢想勇敢衝刺，畢業快樂；在NG版影片顯示，賴清德把發射口令倒過來喊成「1、2、3，Go Shoot！」，且戰鬥陀螺也直接發射在旁邊的洞裡。沈伯洋下午出席後站商圈戰鬥陀螺爭霸戰開幕式，媒體詢問，今天來到這，其實可以糾賴清德一起來，因為總統上次打陀螺好像「慘不忍睹」？沈伯洋笑稱，賴還需要再練習。他接續說，現在重要的事，這個比賽在這舉辦，商圈在經營過程中，其實過往以來，在後車站這一邊，一直都是人潮聚集的地方，他們從後面繞過來，等於經過北車在發展時，商圈都跟著發展。沈伯洋說，他也很常來這邊買行李箱，希望藉由這樣活動，讓大家凝聚在一起，就像這些社區中的概念，整個商圈的、經濟的活絡、治安的良好，都有賴於像這樣的活動的舉辦，希望今天大家盡情的享受這樣的活動。對於準備怎樣的陀螺與對手對戰？沈伯洋，講出來的話，輸的可能性就越來越高了，本來90%變成99%，有攻擊型、平衡型、防守型各準備一顆，希望對方「手下留情」。沈伯洋接著也與戰鬥陀螺冠軍者對戰，不過，四局皆落敗。