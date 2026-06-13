《JOJO的奇妙冒險》第七部《STEEL BALL RUN 飆馬野郎》日前宣布動畫化，讓全球JOJO迷狂歡，代理商木棉花近日再公布好消息，官方巡迴展覽「JOJO CARAVAN《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》複製原畫展」將於6月26日至8月11日在新光三越台北南西店一館9樓活動會館免費入場。展覽除了展出原作者荒木飛呂彥筆下漫畫複製原畫，也將公開動畫化最新情報與多款周邊商品。
《飆馬野郎》神作地位不敗 官方巡迴展重現北美競速傳說
《飆馬野郎》自2004年開始連載，是《JOJO的奇妙冒險》系列世界觀重啟後的重要篇章，故事以1890年的美國為舞台，圍繞橫跨北美大陸、總長超過6000公里的世紀賽馬賽事「STEEL BALL RUN」展開。主角喬尼．喬斯達原本是享譽全國的天才騎手，卻因一場意外失去雙腿行走能力，在遇見來自義大利的神秘男子傑洛．齊貝林後，踏上尋找「旋轉」力量秘密的冒險旅程。
作品結合公路冒險、西部拓荒、超能力戰鬥與角色成長等元素，加上荒木飛呂彥獨樹一格的美術風格與劇情設計，長年被許多讀者視為JOJO系列代表作之一。為慶祝《飆馬野郎》動畫化，官方同步展開巡迴企劃「JOJO CARAVAN」，台北站確定於6月26日至8月11日登場。
本次展覽將展出荒木飛呂彥創作的漫畫複製原畫，讓粉絲近距離欣賞獨特畫風及經典分鏡，同時公開動畫化最新情報與限定周邊商品。從橫跨北美大陸的競速傳說，到喬尼與傑洛的命運旅程，都將透過展場內容重新呈現，帶領觀眾重返《飆馬野郎》的熱血世界，而《飆馬野郎》動畫1st STAGE已確定於2026年3月19日在Netflix全球獨家上線，而2nd STAGE則預計自2026年秋季起改採每週更新形式播出。
🟡《JOJO CARAVAN 飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險 複製原畫展》活動資訊
📌日期：2026年6月26日至8月11日
📌地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館
📌入場方式：免費入場
我是廣告 請繼續往下閱讀
《飆馬野郎》自2004年開始連載，是《JOJO的奇妙冒險》系列世界觀重啟後的重要篇章，故事以1890年的美國為舞台，圍繞橫跨北美大陸、總長超過6000公里的世紀賽馬賽事「STEEL BALL RUN」展開。主角喬尼．喬斯達原本是享譽全國的天才騎手，卻因一場意外失去雙腿行走能力，在遇見來自義大利的神秘男子傑洛．齊貝林後，踏上尋找「旋轉」力量秘密的冒險旅程。
作品結合公路冒險、西部拓荒、超能力戰鬥與角色成長等元素，加上荒木飛呂彥獨樹一格的美術風格與劇情設計，長年被許多讀者視為JOJO系列代表作之一。為慶祝《飆馬野郎》動畫化，官方同步展開巡迴企劃「JOJO CARAVAN」，台北站確定於6月26日至8月11日登場。
本次展覽將展出荒木飛呂彥創作的漫畫複製原畫，讓粉絲近距離欣賞獨特畫風及經典分鏡，同時公開動畫化最新情報與限定周邊商品。從橫跨北美大陸的競速傳說，到喬尼與傑洛的命運旅程，都將透過展場內容重新呈現，帶領觀眾重返《飆馬野郎》的熱血世界，而《飆馬野郎》動畫1st STAGE已確定於2026年3月19日在Netflix全球獨家上線，而2nd STAGE則預計自2026年秋季起改採每週更新形式播出。
📌日期：2026年6月26日至8月11日
📌地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館
📌入場方式：免費入場