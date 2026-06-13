我是廣告 請繼續往下閱讀

左轉事故每年267死 機車騎士佔88%

調整須科學研究為基礎、用路習慣需時間適應

機車兩段式左轉存廢近期掀熱議，有研究指出台南試辦取消「兩段式左轉」後交通事故率下降逾兩成，交通部表示，持續精進機車左轉安全措施。近日網路平台有舉辦投票，有超過八成民眾認為應維持兩段式左轉。交通部路政及道安司長吳東凌今回應，有注意到該調查，並推估結果有兩項原因。LINE TODAY在11日至13日舉辦網路投票，「機車兩段式左轉存廢近日再度引發討論，交通部認為重點不在全面開放或全面禁止，而是依路口條件強化左轉安全。請問你認為機車兩段式左轉應如何調整？」。其中有56.87％支持「因地制宜，有條件開放直接左轉」；25.71%認為應維持現行兩段式左轉政策；17.43％的民眾希望「全面取消強制兩段式左轉」。吳東凌指出，民眾是「不支持」全面取消強制兩段式左轉，其原因可從陽明交通大學運管系教授吳昆峯的文章發現，左轉車與對向直行車的事故中，平均每年267人死於此類事故，其中機車騎士或乘客佔全部死亡人數88%。再者，許多機車騎士認為直接左轉碰到高密度車輛或面對高速對向來車時，會對騎士造成很大的壓力，尤其是當機車直接左轉被對向汽車側撞時，對機車騎士會造成非常嚴重的傷害。台北市立大學前瞻運輸研究中心執行長陳雅雯表示，不應該只是單看機車左轉這件事，若依然有1400萬輛機車在馬路上跑，就要給龐大數量的機車最大的空間配置與騎乘友善性以提升其安全，因地制宜兩段式左轉的全面路口檢討確實有其必要性，並祭出有效管理，例如超速、蛇行、隨意超車的加強執法、轉彎等候的優先性調整。逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢則說，調查結果反映出多數民眾對於全面開放直接左轉仍有疑慮，主要是由於機車左轉機制牽涉複雜的交通環境、工程設計及駕駛規範。在整體交通環境無法短期全面改變的條件下，以及考量用路人的習慣需要時間適應，任何調整必須建立在嚴謹的科學研究基礎上，以明確規劃調整方向與時程，確保安全性與道路使用規則的穩定性。