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陸委會日前宣布禁止中央及地方政府人員參與海峽論壇，引發國民黨立委陳玉珍不滿反嗆「怎麼不認為我們也可以統戰他們」，梁文傑反擊「請陳玉珍展示一下統戰對方的成果」。陳玉珍今（13）日在臉書貼出出席海峽論壇的照片，證實自己已當面向中國全國政協主席王滬寧提出三大訴求，用實際行動回應綠營的質疑。陳玉珍指出，已在海峽論壇上當面向王滬寧主席爭取金門的在地權益，首要任務就是爭取中國方面持續開放更多省分的同胞，能夠來到金門觀光旅遊，為地方注入庶民經濟活水。此外，她也建議兩岸試辦金廈農漁產品的銷售平台，讓兩門的貨品能夠真正做到貨暢其流，解決在地農漁民的銷售困境。除了觀光與農漁產，陳玉珍拋出減免關稅的請求，希望爭取金門原產地生產、加工並取得原產地證明的特定貨品，在進入廈門或福建特定口岸時，能夠享有免徵或減徵關稅的優惠，讓金門優質商品可以直接進入中國電商與零售市場，在臉書大動作秀成果，以行動回擊陸委會質疑。