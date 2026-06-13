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今（13）《ETtoday》報導，中部一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的公車駕駛兼校車司機，以神明附身需要補氣為由，性侵學生；檢察官以強制性交致重傷等罪予以起訴。衛生福利部表示，性侵害案件發生後，政府社政、衛政及警政等相關單位即啟動通報與保護機制，透過跨網絡合作提供被害人緊急保護安置、驗傷採證、心理諮商、法律扶助、陪同偵訊及司法程序協助等保護服務。根據報導，該名司機自稱是神明兒子，表現起乩樣子，讓學生害怕得罪神明，而被迫遭性侵。疾管署發言人曾淑慧表示，去年底在疫調過程中，發現個案的接觸者與先前確診個案重疊，因此才連結至社政、警政得以完整調查，感謝社政單位、檢警和教育單位的通力合作。衛福部呼籲潛在被害人及知情民眾勇於求助與通報，性暴力樣態多元，除肢體暴力外，亦可能涉及利用宗教信仰之權勢關係、心理操控、信任依附或其他不對等關係影響被害人自主意願，任何違反個人意願或侵害性自主決定權之行為，都不應被合理化或淡化。衛生福利部提醒，若民眾或身邊親友遭遇性侵害，請撥打113保護專線尋求協助。同時呼籲媒體報導應避免過度描述案件細節，特別是在涉及宗教或身心靈議題時，更應審慎查證與平衡報導，避免標籤化特定群體，或錯誤資訊造成社會恐慌或對被害人造成二度傷害。