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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，昨日對戰匹茲堡海盜比賽中雖然提前傷退，但也於第三局掃出本季第13支全壘打，轟破對手凱勒（Mitch Keller）每九局僅0.62的被全壘打率神紀錄，揮棒當下，海盜隊當地電視台「SportsNet Pittsburgh」球評韋納（John Wehner）才直言這球高度不夠，結果下一秒就被打臉，讓他苦笑說，「這球也能飛出牆？我以為高度不夠呢...」大谷翔平昨戰仍以第1棒、指定打擊先發上場，第三局面對一顆83英里低角度橫掃球，即使身體重心被破壞、仍將球咬中並掃出右外野大牆外，根據Statcast系統顯示，這一球擊球初速達107.7英哩（約173.3公里）、飛行距離391英尺，幫助道奇先馳得點。面對這發展現驚人怪力的全壘打，海盜隊當地電視台「SportsNet Pittsburgh」播報室也驚呼連連，大谷翔平揮棒當下， 球評韋納才說高度感覺不夠，結果下一秒就被打臉，讓他苦笑說，「我原本以為這球高度不太夠。」主播布拉克（Joe Block）則想起貝比·魯斯（Babe Ruth）當年曾預告全壘打的一球，「看來這顆球也是大谷一直在等待的那一球。」隨後布拉克分享道，凱勒其實是全大聯盟最難被擊出全壘打的投手之一，「但即便如此，大谷依舊展現出，他為何是那個全聯盟最特別的球員。」根據賽前數據顯示，凱勒本季主投73局，僅被擊出5發全壘打，每九局被全壘打率（HR/9）僅0.62，高居大聯盟第7名，儘管將球壓在好球帶最低的8號位，還是一顆位移幅度偏大的橫掃球，仍被大谷翔平一棒撈出場。