2026年世界盃足球賽持續熱戰，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也掀起球迷熱議。神蛙「蛙貴」前兩集接連成功預測墨西哥擊敗南非，以及地主美國戰勝巴拉圭，豪取2連勝，神準表現讓不少球迷驚呼「章魚哥接班人來了！」如今，蛙貴第三度出手，將目光鎖定C組焦點戰，看好五屆世界盃冠軍巴西擊敗上屆世界盃黑馬摩洛哥。
神蛙「蛙貴」連兩戰命中 挑戰世界盃預測3連勝
5冠王者巴西將於台灣時間14日上午6點交手摩洛哥，本場台灣運彩賽事編號1030，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.35，和局3.40，摩洛哥勝出4.90。讓分盤部分，巴西讓1球賠率2.05，和局（巴西剛好贏1球）3.05，摩洛哥受讓1球2.30；巴西讓2球賠率3.60，和局（巴西剛好贏2球）3.60，摩洛哥受讓2球1.45。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.68、小球1.75。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.56，「否」賠率1.78。
本集節目中，蛙貴再度來到專屬的「兩棲足球神殿」，面對巴西與摩洛哥之戰展開預測。經過一番觀察與思考後，蛙貴最終選擇停留在代表「主勝」的右水潭區，看好巴西能夠在正規90分鐘內順利拿下勝利，擊敗摩洛哥搶下寶貴積分。
隨著前兩集接連命中賽果，蛙貴的每一次選擇都開始受到更多球迷關注。不少網友更紛紛留言，希望看看這隻來自南美洲的神秘角蛙，究竟能否一路維持高命中率，複製昔日「章魚哥」保羅在世界盃締造的傳奇紀錄。
巴西碰上摩洛哥 神蛙第六感再受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
本場比賽由傳統足球強權巴西迎戰近年崛起的非洲勁旅摩洛哥，也是本輪小組賽最受矚目的焦點戰之一。蛙貴這次選擇力挺巴西，究竟能否延續神準表現，成功挑戰世界盃預測3連勝，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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5冠王者巴西將於台灣時間14日上午6點交手摩洛哥，本場台灣運彩賽事編號1030，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.35，和局3.40，摩洛哥勝出4.90。讓分盤部分，巴西讓1球賠率2.05，和局（巴西剛好贏1球）3.05，摩洛哥受讓1球2.30；巴西讓2球賠率3.60，和局（巴西剛好贏2球）3.60，摩洛哥受讓2球1.45。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.68、小球1.75。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.56，「否」賠率1.78。
本集節目中，蛙貴再度來到專屬的「兩棲足球神殿」，面對巴西與摩洛哥之戰展開預測。經過一番觀察與思考後，蛙貴最終選擇停留在代表「主勝」的右水潭區，看好巴西能夠在正規90分鐘內順利拿下勝利，擊敗摩洛哥搶下寶貴積分。
隨著前兩集接連命中賽果，蛙貴的每一次選擇都開始受到更多球迷關注。不少網友更紛紛留言，希望看看這隻來自南美洲的神秘角蛙，究竟能否一路維持高命中率，複製昔日「章魚哥」保羅在世界盃締造的傳奇紀錄。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
本場比賽由傳統足球強權巴西迎戰近年崛起的非洲勁旅摩洛哥，也是本輪小組賽最受矚目的焦點戰之一。蛙貴這次選擇力挺巴西，究竟能否延續神準表現，成功挑戰世界盃預測3連勝，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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