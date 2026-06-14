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▲高雄市政府勞工局舉辦北高雄大型聯合徵才活動，由勞工局副局長皮忠謀(右3)主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局副局長皮忠謀致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦北高雄大型聯合徵才活動，副局長皮忠謀(右2)到場為求才廠商及求職民眾加油打氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦北高雄大型聯合徵才活動，吸引民眾前往應徵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於13日，在高雄市岡山區岡山農工活動中心，舉辦北高雄大型聯合徵才活動，勞工局副局長皮忠謀到場為求才廠商及求職民眾加油打氣，經統計，徵才活動共有441人次投遞履歷，初步媒合率達46%。這項由高雄市政府勞工局與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局共同舉辦此一北高雄大型聯合徵才活動，是由高雄市政府勞工局副局長皮忠謀主持，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局組長蘇永富、高雄市榮民服務處處長劉雅魁、高雄市政府勞工局主任秘書許文瓊、訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新等人與會。高雄市政府勞工局副局長皮忠謀表示，高雄市政府勞工局為促進民眾在地就業與科技廊帶廠商用人需求，乃與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局共同舉辦此一北高雄大型聯合徵才活動。皮忠謀說，此次北高雄大型聯合徵才活動，有英特格、台灣賽諾世、臻鼎科技集團、鴻海科技、穎威科技、緯穎智造、台灣福興、台灣耐落、台灣維達、義大醫院及朕華國際(義享時尚廣場)、亞洲藏壽司等逾50家廠商參與，提供工程師、技術人員、儲備幹部、業務專員、行政人員及門市人員等各式職缺。皮忠謀指出，高雄市政府勞工局為協助與鼓勵求職者積極應徵，把握前進科技廊帶就業的好時機，會場也提供診斷職業適性與就業獎勵諮詢，包括設置高雄科學園區徵才專區、面試獎勵、CPAS職業適性診斷專區、婦女再就業獎勵、五五就業獎勵及勞工就業通－工作崗位訓練等相關就業服務諮詢，讓求職的民眾即時獲得所需的服務，把在地優質工作與獎勵好康通通帶回家。皮忠謀並鼓勵求職者善用各機關的資源，從職涯探索、履歷準備、職缺媒合及尋職的過程中，都能獲得適切支持，順利找到理想工作，也期許企業雇主，持續提升勞動福祉，維護職場安全，致力打造更安心、友善的就業環境。