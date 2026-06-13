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▲2026年世界盃將於明（12）日清晨3：00迎來開幕戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/14澳洲VS土耳其基本資訊

澳洲VS土耳其戰力焦點分析

▲土耳其焦點球星莫過於皇馬的居萊爾（Arda Güler）（中），他獲得歐冠最佳新人，年僅21歲就擠身世界頂級球星之列。（圖／美聯社／達志影像）

▲波波維奇（Tony Popovic）（左）治下的澳洲隊球風強悍，極度強調身體對抗、高壓逼搶。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

澳洲VS土耳其預計先發名單與傷兵名單

澳洲VS土耳其之戰亮點與結果預測

2026世界盃澳洲國家隊球員名單

2026世界盃土耳其國家隊球員名單

2026世界盃D組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月13日 9:00 美國4：1巴拉圭 6月14日 12:00 土耳其 vs 澳洲 6月20日 3:00 澳洲 vs 美國 6月20日 11:00 巴拉圭 vs 土耳其 6月26日 10:00 美國 vs 土耳其 6月26日 10:00 澳洲 vs 巴拉圭

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2026年世界盃D組小組賽明（13）日將迎來另一場焦點對戰，由袋鼠軍團澳洲交手睽違24年殺進世界盃的歐洲勁旅土耳其。澳洲在總教練波波維奇（Tony Popovic）帶領下，於亞洲區外圍賽第三圈以日本之後的第2名成績直接晉級，土耳其雖然同樣從外圍賽殺進，但近年在歐洲賽場展現強大競爭力，被認為是本屆賽會潛在黑馬之一，也較被看好是勝出一方。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃澳洲VS土耳其的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：澳洲VS土耳其比賽時間：2026年6月14日下午12：00比賽地點：溫哥華哥倫比亞體育館土耳其睽違 24 年重返世界盃，陣容正處於「黃金換血期」，兼具老將的沉穩與新星的爆發力。核心戰術：總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）將球隊打造成一支極具侵略性的傳控球隊。他們習慣主導控球權，通常採用 4-2-3-1 陣型，中場組織流暢、極具創造力。進攻亮點：效力於皇家馬德里的21歲前腰阿爾達·居萊爾（Arda Güler）是全隊的進攻大腦。他具備撕裂防線的傳球與極強的遠射威脅，搭配經驗豐富的隊長哈坎·恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）與邊路快馬肯南·伊爾迪茲（Kenan Yıldız），土耳其的陣地戰進攻多點開花。相較於技術流的土耳其，澳洲隊是一支連續 6 屆闖入世界盃決賽週的經典硬漢球隊。核心戰術：波波維奇（Tony Popovic）治下的澳洲隊球風強悍，極度強調身體對抗、高壓逼搶（High Pressing）以及戰術紀律。球隊多採用 3-4-2-1 或是強調中場覆蓋的陣型。進攻亮點：中場核心阿吉丁·赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）負責掌控節奏並發動快速反擊。澳洲非常依賴邊路推進與高空球優勢，定位球（角球與自由球）是他們攻破強隊大門的重要武器。隱憂與考驗：袋鼠軍團過往4屆世界盃「首戰魔咒」相當明顯，面對歐洲技術型中場，澳洲防線如果在邊路被拉扯，速度與橫向移動上可能會顯得較為吃力，且在缺乏頂級神射手的情況下，陣地戰創造力稍嫌不足。兩隊在歷史上僅有過兩次國際A級賽事交手，均為2004年國際友誼賽，土耳其取得全勝。這場小組賽將是雙方在正式國際大賽的首次交鋒。澳洲預計陣型：3-4-2-1（或 5-4-1 偏防守）總教練波波維奇預期將排出攻守相對平衡的防守反擊陣型，極度依賴高大中後衛的防空能力。門將：Mathew Ryan（馬修·瑞安）後衛（三中衛）：Alessandro Circati、Harry Souttar（哈利·蘇達爾）、Cameron Burgess（或 Milos Degenek）中場/翼衛：Jason Geria（右翼衛）、Jordan Bos（左翼衛）、Jackson Irvine（傑克遜·歐文）、Connor Metcalfe進攻中場/邊鋒：Nestory Irankunda、Awer Mabil（或 Mathew Leckie）前鋒：Tete Yengi（或 Mohamed Touré）土耳其預計陣型：4-2-3-1總教練Vincenzo Montella依舊會排出以傳控、中場創造力為核心的陣型，由居萊爾坐鎮中路。門將：Uğurcan Çakır後衛：Zeki Çelik（右後衛）、Merih Demiral（德米拉爾）、Abdülkerim Bardakçı、Eren Elmalı（左後衛）後腰（雙防中）：Hakan Çalhanoğlu（恰爾汗奧盧）、İsmail Yüksek（或 Orkun Kökçü）進攻中場/翼鋒：Barış Alper Yılmaz（右翼）、Arda Güler（居萊爾，前腰）、Yunus Akgün（左翼）前鋒：Kerem Aktürkoğlu（或 Deniz Gül）這場比賽的走勢，很大程度取決於誰能先建立起屬於自己的節奏。如果澳洲能成功在中場高強度攔截，不斷用衝擊力打亂土耳其的傳控，並利用定位球或快速反擊偷襲成功，澳洲絕對有帶走積分的實力。然而，土耳其近期的穩定度與控場能力更勝一籌。隨著比賽進入中後半段、球員體能消耗後，澳洲的防線專注度容易下滑，土耳其更有可能憑藉耐心的組織與恰爾汗奧盧等球星的個人能力打破僵局。馬修·瑞安（Mathew Ryan / 萊萬特）※ 迎來生涯第四屆世界盃保羅·伊佐（Paul Izzo / 蘭訥斯）派屈克·比奇（Patrick Beach / 墨爾本城）哈利·蘇塔（Harry Souttar / 萊斯特城）艾齊茲·貝希奇（Aziz Behich / 墨爾本城）喬丹·博斯（Jordan Bos / 飛燕諾）亞歷山德羅·切爾卡蒂（Alessandro Circati / 帕爾馬）卡梅隆·伯吉斯（Cameron Burgess / 伊普斯威奇/斯旺西）米洛斯·德熱內克（Milos Degenek / APOEL）傑森·赫里亞（Jason Geria / 新潟天鵝）盧卡斯·赫林頓（Lucas Herrington / 科羅拉多急流）※ 年僅 18 歲的陣中最年輕新星凱·特雷文（Kai Trewin / 紐約城）雅各布·伊塔利亞諾（Jacob Italiano / 格拉茲AK）傑克遜·歐文（Jackson Irvine / 聖保利）康納·梅特卡夫（Connor Metcalfe / 聖保利）艾登·奧尼爾（Aiden O'Neill / 紐約城）阿傑丁·赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic / 赫拉克勒斯）卡梅隆·德夫林（Cameron Devlin / 哈茨）保羅·奧孔-恩格斯特勒（Paul Okon-Engstler / 雪梨FC）馬修·萊基（Mathew Leckie / 墨爾本城）※ 第四度征戰世界盃的老將內斯托里·伊蘭昆達（Nestory Irankunda / 沃特福德）※ 備受矚目的邊路重砲阿維·馬比爾（Awer Mabil / 卡斯特利翁）莫罕默德·圖雷（Mohamed Toure / 諾維奇）尼尚·維盧皮萊（Nishan Velupillay / 墨爾本勝利）克里斯蒂安·沃爾帕托（Cristian Volpato / 薩索羅）泰特·恩吉（Tete Yengi / 町田澤維亞）阿爾泰·巴因德爾（Altay Bayındır / 曼聯）梅爾特·居諾克（Mert Günok / 費內巴切）烏烏爾詹·恰克爾（Uğurcan Çakır / 加拉塔薩雷）恰拉爾·索因居（Çağlar Söyüncü / 費內巴切）費爾迪·卡德奧盧（Ferdi Kadıoğlu / 布萊頓）梅里赫·德米拉爾（Merih Demiral / 吉達阿赫利）奧贊·卡巴克（Ozan Kabak / 霍芬海姆）阿卜杜克里姆·巴爾達克奇（Abdülkerim Bardakcı / 加拉塔薩雷）澤基·切利克（Zeki Çelik / 羅馬）梅爾特·穆爾杜爾（Mert Müldür / 費內巴切）埃倫·埃爾馬勒（Eren Elmalı / 加拉塔薩雷）薩梅特·阿卡伊登（Samet Akaydin / 里澤體育）哈坎·恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu / 國際米蘭）奧爾昆·科克曲（Orkun Kökçü / 貝西克塔斯）薩利赫·厄茲詹（Salih Özcan / 多特蒙德）卡安·艾漢（Kaan Ayhan / 加拉塔薩雷）伊斯梅爾·尤克塞克（İsmail Yüksek / 費內巴切）阿爾達·居勒爾（Arda Güler / 皇家馬德里）凱南·耶爾德茲（Kenan Yıldız / 尤文圖斯）巴勒什·阿爾佩爾·耶爾馬茲（Barış Alper Yılmaz / 加拉塔薩雷）凱雷姆·阿克蒂爾科盧（Kerem Aktürkoğlu / 費內巴切）詹·烏尊（Can Uzun / 法蘭克福）德尼茲·居爾（Deniz Gül / 波爾圖）尤努斯·阿克君（Yunus Akgün / 加拉塔薩雷）奧烏茲·艾登（Oğuz Aydın / 費內巴切）伊爾凡·詹·卡赫韋吉（İrfan Can Kahveci / 卡瑟姆帕夏）