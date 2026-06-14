我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 實物銀行岡山店物資陳列。（圖／高市社會局提供）

「實物銀行岡山店」13日正式啟用！這處服務據點由高雄市政府社會局公私協力，與社團法人高雄市社福慈善總會及社團法人高雄市心儀慈善會共同合作設立，升級過去發放站提供固定物資配送的服務方式，實體店提供多元物資供弱勢家戶依需求選取所需物資，嘉惠岡山、燕巢及永安等區域在地民眾，讓服務更升級。高雄幅員廣大，為讓各區域物資配送更便利，區區皆設有發放站，提供弱勢家戶民生物資配送服務，緩解弱勢家庭短期物資需求。為讓弱勢民眾能依需求自行挑選物資，社團法人高雄市心儀慈善會特別將協會的會館分享出來設置高雄市的第13個實體店，結合在地善心人士、團體捐贈愛心物資，兼具發放及轉運站的角色，提供弱勢家庭物資發送及關懷服務。社會局蔡宛芬局長除感謝社團法人高雄市社福慈善總會及社團法人高雄市心儀慈善會長期以來對社會救助的支持，也感謝所有慈善友會全力配合設置實物銀行實體店及發放站，讓愛心物資得以傳送到各個角落。高雄市實物銀行共設置13處實體商店及73個物資發放站，還有高雄市18個社福中心、38個區公所，已建置142處服務據點，提供弱勢民眾及經濟弱勢家庭短期物資協助，每年服務超過3,000戶家庭，共計1萬5,000戶次。愛心物資來自於民間企業、個人及團體等捐助，感謝各界捐贈單位的善心義舉，並期待善的循環能源源不絕，讓高雄成為溫暖幸福的城市。