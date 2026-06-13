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中國積極發展人形機器人，外界曾期待這會是中國AI產業的下一個亮點。然而近日網路流傳的一段畫面，卻讓這個願景顯得格外諷刺——一台中製人形機器人在街頭下跪，前方擺著零錢碗，手上還拿著收款QR Code，活生生上演「機器人乞討」的場景。今年3月，台積電董事長魏哲家在亞洲大學接受名譽博士學位時的演說，被外界視為對中國機器人產業最直白的點評。他形容中國機器人「跳來跳去、蹦蹦跳，沒用，就是好看頭而已」，並指出機器人的「大腦」中有高達95%是由台積電製造——換句話說，再炫的中國機器人，核心運算能力仍離不開台灣半導體。反紫光奇遊團成員許美華對此評論：「魏哲家說得已經很客氣了。」她指出，魏哲家演講中提到的每一句話，幾乎都是業界公認的事實，不少分析師也指出，中國人形機器人目前尚未具備真正的實用性，多數仍停留在「娛樂展示」階段。如果說魏哲家的評論還只是一句話，那麼今年4月在北京舉辦的亦莊半程馬拉松，就是一場活生生的現場驗證。超過300台人形機器人參賽，結果卻變成一場意外的喜劇——有機器人剛起跑就摔壞、有的跑到一半倒地不起、還有機器人直接自己撞上護欄。這場原本應該展示中國機器人技術實力的活動，最後卻在網路上被瘋狂嘲諷，連中國網友自己都笑不下去。如今這段街頭乞討的畫面，更像是給這整段劇情補上了一個荒謬的結尾。機器人下跪、擺出乞討姿勢，前方放著收款碗與QR Code——這個畫面在中國網路上引發大量嘲諷留言：「壞了，現在連乞丐都要被取代了」、「以前擔心工作被機器人搶走，現在機器人也出來討飯了」。從跳舞表演、馬拉松參賽，到如今的街頭乞討畫面，中國人形機器人這一路的「公開亮相」，似乎始終停留在「能不能站起來走幾步」的層次，距離真正具備商用價值、能解決實際問題的應用，仍有相當大的落差。這也正是魏哲家那句評論的核心——再花俏的外殼、再多的媒體曝光，如果機器人的「大腦」（核心運算晶片）仍仰賴台灣製造，那麼所謂的「中國機器人崛起」，更多時候恐怕只是一場視覺上的表演，而非真正的技術突破。當全世界都在討論AI與機器人將如何改變產業結構時，這段中國機器人街頭乞討的畫面，意外成了一則最諷刺的註腳：技術的核心價值，從來不在於它看起來多酷，而在於它能不能真正解決問題——而這一點，目前看來，中國的人形機器人離答案還很遠。