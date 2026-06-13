NBA總冠軍賽戰火延燒，目前紐約尼克隊以3：1取得絕對聽牌優勢，距離奪下自1973年以來首座總冠軍金盃僅一步之遙。眼見紐約球迷大舉跨州遠征、甚至已搶下主場近半數門票，身為地主的聖安東尼奧馬刺隊決定祭出非常手段，針對即將於明日舉行的關鍵G5實施嚴格的「區域購票限制」。此舉也導致G5二手票價已經飆升到至少1500美元一張。
築起防禦牆 馬刺祭出「方圓150英里」禁令
根據《TMZ》與多家體育媒體報導，馬刺隊已在官方售票平台 Ticketmaster 上公告最新條款，明確指出：「本次賽事購票將限制於居住在Frost Bank Center體育場方圓150英里內的客戶。」此舉意在防止大量尼克球迷買進門票，將聖安東尼奧的主場變成紐約的「第二主場」。
官方更發出強硬警告，若違反此規定，即使已經付款購票的非當地居民，其門票也將被「不另行通知直接取消」，僅會退還票款。馬刺球團此舉顯然是為了防止賽事氛圍被尼克隊的支持者「淹沒」。
上有政策下有對策 尼克球迷恐轉戰二手平台
儘管馬刺隊鐵腕執行，但這項限制僅適用於官方合作售票平台Ticketmaster。其他如SeatGeek、StubHub和VividSeats等第三方二手票務網站並不受到此規範限制。事實上，這些二手網站反而因禍得福，預期將會有更多無法在官方購票的尼克球迷，轉向這些平台以更高昂的價格競標門票。
市場分析指出，目前G5的門票價格已飆升，從山頂位席的1500美元（約合台幣4.8萬元）一路炒作至場邊席的10000美元（約合台幣32萬元）。對於渴望見證球隊歷史性封王的尼克球迷而言，這些限制措施似乎難以阻擋他們南下的決心。
背水一戰 馬刺維安壓力與心防挑戰
馬刺隊如此緊張並非沒有原因。在經歷G4遭到史詩級逆轉後，馬刺隊不僅面臨淘汰邊緣，還得應對「自家球場淪陷」的尷尬處境。過去在G2時，馬刺就曾嘗試過類似限制，但仍有大量尼克球迷透過二手管道成功進場，球場內甚至不時爆出震耳欲聾的紐約加油聲，這對於馬刺這支平均年齡極輕的陣容來說，無疑是極大的心防挑戰。
面對這場「背水一戰」，馬刺隊不僅要在球場上克服3：1的落後劣勢，還得在場外應對排山倒海的客場氣勢。究竟是尼克隊能如願在明天收官封王，還是馬刺能守住主場尊嚴將系列賽延長至G6，這場場內外的戰役已提前進入白熱化。
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根據《TMZ》與多家體育媒體報導，馬刺隊已在官方售票平台 Ticketmaster 上公告最新條款，明確指出：「本次賽事購票將限制於居住在Frost Bank Center體育場方圓150英里內的客戶。」此舉意在防止大量尼克球迷買進門票，將聖安東尼奧的主場變成紐約的「第二主場」。
官方更發出強硬警告，若違反此規定，即使已經付款購票的非當地居民，其門票也將被「不另行通知直接取消」，僅會退還票款。馬刺球團此舉顯然是為了防止賽事氛圍被尼克隊的支持者「淹沒」。
儘管馬刺隊鐵腕執行，但這項限制僅適用於官方合作售票平台Ticketmaster。其他如SeatGeek、StubHub和VividSeats等第三方二手票務網站並不受到此規範限制。事實上，這些二手網站反而因禍得福，預期將會有更多無法在官方購票的尼克球迷，轉向這些平台以更高昂的價格競標門票。
市場分析指出，目前G5的門票價格已飆升，從山頂位席的1500美元（約合台幣4.8萬元）一路炒作至場邊席的10000美元（約合台幣32萬元）。對於渴望見證球隊歷史性封王的尼克球迷而言，這些限制措施似乎難以阻擋他們南下的決心。
背水一戰 馬刺維安壓力與心防挑戰
馬刺隊如此緊張並非沒有原因。在經歷G4遭到史詩級逆轉後，馬刺隊不僅面臨淘汰邊緣，還得應對「自家球場淪陷」的尷尬處境。過去在G2時，馬刺就曾嘗試過類似限制，但仍有大量尼克球迷透過二手管道成功進場，球場內甚至不時爆出震耳欲聾的紐約加油聲，這對於馬刺這支平均年齡極輕的陣容來說，無疑是極大的心防挑戰。
面對這場「背水一戰」，馬刺隊不僅要在球場上克服3：1的落後劣勢，還得在場外應對排山倒海的客場氣勢。究竟是尼克隊能如願在明天收官封王，還是馬刺能守住主場尊嚴將系列賽延長至G6，這場場內外的戰役已提前進入白熱化。
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