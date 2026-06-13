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▲整形前後判若兩人！日本33歲百萬網紅自曝過去醜到不敢出門（圖／截自＠整形アイドル轟ちゃん）

▲整形前後判若兩人！日本33歲百萬網紅自曝過去醜到不敢出門（圖／截自＠整形アイドル轟ちゃん）

▲整形前後判若兩人！日本33歲百萬網紅自曝過去醜到不敢出門（圖／截自＠整形アイドル轟ちゃん）

擁有超過9５萬訂閱、以分享整形過程為特色的日本３３歲人氣YouTuber「整形偶像轟ちゃん」，日前在社群平台公開了一組對比照，意外引發大量網友共鳴。她長期透過影片記錄自己整形後的恢復過程，以及從素顏到上妝的真實樣貌，這次則是首度將「整形前」與「全部完成後（現年33歲）」的照片並排呈現。她在貼文中寫下這段話，大意是：過去因為覺得自己長得不夠好看，連可愛的衣服、可愛的姿勢都不敢嘗試，全部都放棄了；而現在能夠坦然說出自己喜歡什麼，這種感覺讓她非常開心。照片中，整形後的她表情明顯更加開朗自信，穿著粉色服裝大方上鏡，與過去判若兩人。除了整形前後對比照，這位YouTuber的內容風格其實一直都很「真實」——她過去也曾在頻道上完整記錄自己肥胖時期的樣貌，以及後來的減脂過程，從體態到生活習慣的轉變都毫無保留地公開。這種不怕曝露自己「缺陷」的態度，反而成為她最大的魅力來源。比起一般網紅只呈現完美的一面，她選擇把「不完美的過去」也攤在陽光下，讓觀眾看見真實的轉變歷程，也讓更多人因此產生共鳴、進而成為粉絲——這或許正是她能持續吸引大量訂閱、形成高黏著度社群的關鍵原因貼文曝光後，迅速引來大批網友留言，有人稱讚「越來越可愛了」，也有人說「以前也很可愛啊」，更多人則被她背後的努力打動，留言「真的是很努力的人」、「整形前後差別太大了」。對許多長期關注她的粉絲來說，這次公開的不只是外貌上的轉變，更是一個人從自我否定到願意接受、喜歡自己的過程——這或許才是這組對比照真正打動人的地方。