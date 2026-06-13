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原先要拚連任的澎湖縣長陳光復病情尚未穩定，已在醫院治療數月，目前仍未康復。對此，陳光復的妻子吳淑瑾今（13）日表示，民進黨中央已通知他，將於17日中執會正式徵召參選澎湖縣長，而他也準備好了。陳光復病情尚未穩定，澎湖換將聲音不斷，對於吳淑瑾「代夫出征」一事，民進黨秘書長徐國勇日前受訪時未否認，僅稱「我不能說錯」，但仍要經過選對會共識決後，才提請中執會來處理。吳淑瑾今受訪時表示，民進黨中央已通知他，將於17日中執會正式徵召他參選澎湖縣長，有將此事告知陳光復，對方眼睛會跟著動「似乎放心了」。吳淑瑾提到，17日會北上接受黨主席賴清德授旗，而他也「準備好了」，就等中央徵召令宣布，盼當選後能延續陳光復的施政願景。據了解，民進黨選對會預計將在17日上午召開，並待下午中執會通過後，由總統兼黨主席賴清德親自主持提名記者會，親授競選背帶。