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▲受鋒面前緣西南風影響，明後兩天各地都有降雨機會，尤其是中南部地區雨勢較明顯。（圖／中央氣象署提供）

明起變天轉雨！受到鋒面影響又迎劇烈天氣，明後兩天各地有雨，尤其是中南部地區雨勢較明顯，有雷雨甚至短延時豪雨發生機率，等到下周二起水氣逐漸減少，下周三開始放晴，端午連假好天氣、高溫炙熱，出遊要留意防曬。中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，鋒面南壓至台灣北部海面，受鋒面前緣西南風影響，，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率；北部地區有短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨機會；花東也有局部短暫雨發生。下周二起鋒面逐漸遠離，環境吹西南風，水氣量逐日減少。不過下周二環境水氣仍多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四迎風面降雨範圍再縮小，北部、東半部多雲，午後由局部短暫雷陣雨。端午連假天氣，連假首日太平洋高壓西伸，天氣穩定，各地多雲到晴，高溫炙熱，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區也有零星短暫陣雨。未來一周溫度，明後天各地有雨，高溫約26度至29度，花東地區受到西南風沉降影響，高溫達到30度至33度，台東可能有焚風發生，高溫上看36度。下周二北部、東半部高溫28度至29度，中南部約30度至32度，下周三後各地高溫回升，約30度至34度，回到典型夏季天氣型態，高溫炙熱。下周後期，菲律賓東方海面有低壓擾動逐漸增強的訊號，預估將於6月19日至20日前後移動至關島附近海域。由於目前預測路徑顯示其將在距離台灣較遠的海面北上，對台灣沒有直接影響。不過，由於預報時間較長，後續發展強度、路徑及對台灣的影響程度仍存在較高不確定性，需持續留意氣象署最新預報資訊。