芒果進入盛產期，不少民眾大啖當季鮮果，但若看到果蒂流出白色汁液，千萬別誤認為是「流蜜」。有芒果小農提醒，果蒂乳汁具有刺激性與腐蝕性，他曾遭噴濺後未立即清洗，臉部皮膚被灼傷出一個洞。營養功能醫學醫師劉博仁也表示，芒果與毒藤、毒橡樹同屬植物家族，果皮與果梗附近含有「漆酚」成分，容易引發過敏反應。若接觸果皮、乳汁後出現紅腫、發癢、水疱，甚至呼吸不適等症狀，都應提高警覺，必要時盡速就醫。
芒果蒂頭流白汁不是「流蜜」！果農急勸別亂舔：有腐蝕性
一名芒果小農日前在Threads發文表示，近來常看到有人把芒果蒂頭流出的乳汁誤認為「蜜汁」，甚至有顧客特地詢問。他無奈直呼快昏倒，並強調那其實是具有腐蝕性的乳汁，自己過去採收芒果時，就曾被汁液噴到臉上卻沒有立即清洗，過一段時間後皮膚竟被灼出小洞，因此趕緊提醒大家：「不要傻傻去舔啊！」
貼文曝光後，不少人直呼長知識，也有網友直言，「又不是烤地瓜，還流蜜出來，採收水果，都很容易皮膚過敏，芒果的乳汁、樹葡萄的粉塵，都會傷害皮膚」、「不要因為芒果太甜而忘了它是漆樹類的」、「我也看到很多人在講芒果流蜜，我都想說多外行」、「芒果乳汁超毒的，碰到一定要立刻洗掉」、「我吃過，拉到一個咪咪冒冒」。
芒果為何容易引發過敏？「漆酚」是關鍵 9大症狀一次看
營養功能醫學醫師劉博仁曾在臉書分享門診案例指出，有患者只要吃到芒果，嘴巴周圍就會發紅、發癢，甚至冒出疹子。事實上，芒果與毒藤（Poison Ivy）、毒橡樹屬於同一家族植物，果皮及果梗周邊含有一種名為「漆酚（Urushiol）」的物質，正是造成許多人過敏的主要原因。
劉博仁說明，不少人其實並非對果肉過敏，而是在削芒果、接觸果皮或果梗後出現反應。此外，芒果中的部分蛋白質也可能誘發免疫系統反應，尤其原本就有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏體質的人，更容易受到影響。
劉博仁表示，芒果過敏的症狀相當多元，常見情況包括嘴唇紅腫、刺癢、口腔灼熱感、嘴角紅疹、蕁麻疹、皮膚搔癢、眼睛發癢、流鼻水等。部分患者還可能出現腹痛、腹瀉等腸胃道症狀。
若反應較嚴重，甚至可能發生呼吸困難或喉頭腫脹等全身性過敏反應。醫師提醒，曾有嚴重過敏病史的民眾務必提高警覺，一旦出現異常症狀應盡速就醫。
芒果皮膚炎分三種！過敏人要怎麼吃 醫師給解答
皮膚科醫師黃輝鵬則在診所官網指出，臨床上常見的「芒果皮膚炎」主要可分為三種類型。
◼︎過敏性接觸性皮膚炎
由於芒果樹幹、枝葉及果皮含有漆酚，對此成分敏感的人只要接觸相關汁液，就可能出現過敏反應。即使果肉本身不含漆酚，但若削皮時遭果皮乳汁污染，同樣可能引發皮膚炎。
◼︎刺激性接觸性皮膚炎
常發生在孩童身上。家長帶小朋友採芒果時，剛摘下果實的果蒂可能噴出白色樹脂狀汁液，若未立即清洗，隔天皮膚可能出現雨滴狀紅斑、水疱，甚至伴隨灰色結痂。
◼︎芒果果肉過敏
臨床上多以紅斑丘疹形式表現。至於症狀出現的快慢，則與個人體質及過往接觸經驗有關，有些人數小時內就發作，也有人需數天後才會出現反應。
至於對芒果過敏的人是否完全不能吃，劉博仁表示不一定。有些民眾只是對果皮中的漆酚敏感，若由他人代為削皮，避免直接接觸果皮後，少量食用果肉未必會有問題。
不過若已確認對芒果果肉中的蛋白質過敏，或曾發生全身性過敏反應，最安全的方式仍是避免食用。黃輝鵬也提醒，已知對芒果過敏者，削皮時最好戴上手套並將果皮徹底削除；若不慎接觸乳汁或果皮，應立即清洗雙手及皮膚，以降低誘發接觸性皮膚炎的風險。
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一名芒果小農日前在Threads發文表示，近來常看到有人把芒果蒂頭流出的乳汁誤認為「蜜汁」，甚至有顧客特地詢問。他無奈直呼快昏倒，並強調那其實是具有腐蝕性的乳汁，自己過去採收芒果時，就曾被汁液噴到臉上卻沒有立即清洗，過一段時間後皮膚竟被灼出小洞，因此趕緊提醒大家：「不要傻傻去舔啊！」
貼文曝光後，不少人直呼長知識，也有網友直言，「又不是烤地瓜，還流蜜出來，採收水果，都很容易皮膚過敏，芒果的乳汁、樹葡萄的粉塵，都會傷害皮膚」、「不要因為芒果太甜而忘了它是漆樹類的」、「我也看到很多人在講芒果流蜜，我都想說多外行」、「芒果乳汁超毒的，碰到一定要立刻洗掉」、「我吃過，拉到一個咪咪冒冒」。
營養功能醫學醫師劉博仁曾在臉書分享門診案例指出，有患者只要吃到芒果，嘴巴周圍就會發紅、發癢，甚至冒出疹子。事實上，芒果與毒藤（Poison Ivy）、毒橡樹屬於同一家族植物，果皮及果梗周邊含有一種名為「漆酚（Urushiol）」的物質，正是造成許多人過敏的主要原因。
劉博仁說明，不少人其實並非對果肉過敏，而是在削芒果、接觸果皮或果梗後出現反應。此外，芒果中的部分蛋白質也可能誘發免疫系統反應，尤其原本就有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏體質的人，更容易受到影響。
若反應較嚴重，甚至可能發生呼吸困難或喉頭腫脹等全身性過敏反應。醫師提醒，曾有嚴重過敏病史的民眾務必提高警覺，一旦出現異常症狀應盡速就醫。
芒果皮膚炎分三種！過敏人要怎麼吃 醫師給解答
皮膚科醫師黃輝鵬則在診所官網指出，臨床上常見的「芒果皮膚炎」主要可分為三種類型。
◼︎過敏性接觸性皮膚炎
由於芒果樹幹、枝葉及果皮含有漆酚，對此成分敏感的人只要接觸相關汁液，就可能出現過敏反應。即使果肉本身不含漆酚，但若削皮時遭果皮乳汁污染，同樣可能引發皮膚炎。
◼︎刺激性接觸性皮膚炎
常發生在孩童身上。家長帶小朋友採芒果時，剛摘下果實的果蒂可能噴出白色樹脂狀汁液，若未立即清洗，隔天皮膚可能出現雨滴狀紅斑、水疱，甚至伴隨灰色結痂。
◼︎芒果果肉過敏
臨床上多以紅斑丘疹形式表現。至於症狀出現的快慢，則與個人體質及過往接觸經驗有關，有些人數小時內就發作，也有人需數天後才會出現反應。
不過若已確認對芒果果肉中的蛋白質過敏，或曾發生全身性過敏反應，最安全的方式仍是避免食用。黃輝鵬也提醒，已知對芒果過敏者，削皮時最好戴上手套並將果皮徹底削除；若不慎接觸乳汁或果皮，應立即清洗雙手及皮膚，以降低誘發接觸性皮膚炎的風險。