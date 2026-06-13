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▲有網友在X上公開佐野海舟的照片，並點出他過去曾涉嫌性侵、輪姦女性，要大家注意，如今已接近1000萬瀏覽。（圖／翻攝自X）

▲在日本足壇，佐野海舟常被冠以「日本歷代最強守備型MF（中場）」的稱號。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管場外風波不斷，佐野海舟目前仍隨隊在美國納什維爾（Nashville）的訓練基地備戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃火熱開踢，日本代表隊也正積極備戰即將在6月15日登場的F組首戰，對手是實力強勁的荷蘭隊。然而在賽前，現年25歲的日本國腳佐野海舟近期卻因過往的性侵爭議再度成為話題焦點。這位年輕中場好手，防守能力出色，是主帥森保一體系中不可或缺的大將，後者還幫他取了一個響亮的綽號叫「佐野回收」。佐野海舟（Sano Kaishu）出生於2000年12月30日，身高176公分、體重67公斤。他高中時期就讀於鳥取縣的足球名校米子北高校，並連續三年參加全國高等學校綜合體育大會與全國高校足球錦標賽。他的職業生涯起步於日本職業乙級聯賽（J2）。2019年，高中畢業的佐野加盟了FC町田澤維亞，並在該年5月完成職業首秀。憑藉著穩健的表現，他在2023年獲得了日本老牌勁旅鹿島鹿角的青睞，正式轉會至J1聯賽。在鹿島，他迅速站穩主力位置，並在賽季末榮獲JPFA J1聯賽最佳十一人。佐野的潛力隨即吸引了歐洲球探的目光。2024年7月，德甲球隊美因茨（Mainz 05）宣布與他簽下4年合約，佐野正式展開他的旅歐生涯。在日本足壇，佐野海舟常被冠以「日本史上最強守備型MF（中場）」的稱號。他的核心競爭力在於極度出色的「球權奪取能力」。日本國家隊總教練森保一曾盛讚他「能在連續的防守中奪回球權」。由於他總是能在場上四處攔截對手，球迷更為他取了「佐野回收」的綽號。在轉會德甲前，他在J聯賽單季的總跑動距離高達393.7公里，位居聯賽之冠。即使到了對抗激烈的德甲賽場，他依然是聯賽中跑動距離最長的球員之一。除了防守，佐野的進攻參與度也不容小覷。在2025-26賽季的歐洲足總歐洲協會聯賽（UECL）八強賽中，他曾上演一次精彩的長途奔襲，自行斷球後一路推進並在右上角遠射破網，展現了他全面的中場技術。佐野海舟的國家隊生涯起步於2023年11月的世界盃亞洲區第二輪資格賽。當時他頂替受傷的球員入選大名單，並在對陣緬甸的比賽中完成國家隊初登場。值得一提的是，他的親弟弟、目前效力於荷甲NEC奈梅亨的佐野航大也是一名職業球員。在去年6月的世界盃亞洲區最終資格賽對陣印尼時，兄弟倆曾同場披上國家隊戰袍，這也是日本代表隊睽違19年來第四對同時上場的兄弟檔。然而，儘管弟弟佐野航大本賽季入選了荷甲最佳十一人，卻遺憾未能入選本次世界盃最終名單。佐野海舟也表示，將帶著弟弟的份一同在世界盃努力。儘管場外風波不斷，佐野海舟目前仍隨隊在美國納什維爾（Nashville）的訓練基地備戰。面對即將到來的荷蘭戰，他在受訪時強調了賽前準備的重要性：「這是我第一次參加如此盛大的賽事。雖然戰術很多，但如果在一對一的對抗中輸掉，比賽就會變得很艱難。我們必須專注於如何壓制對手的一對一進攻。」佐野表示，他會透過自行分析比賽影片，並與教練團的數據進行對照，來做好最充足的心理與戰術準備。這位爭議不斷但實力備受肯定的中場大將，將在世界盃賽場上繳出什麼樣的表現，勢必成為各界關注的焦點。