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▲「映所 Resonance Hub」始幕沙龍由高美館館長顏名宏（左一）主持。（圖／高美館提供）

高雄市立美術館迎來開館32週年，以「高美32．藝啟無限」為主題推出系列館慶活動。今（13）日上午，高美館嶄新的「映所 Resonance Hub」思維藏美共振基地正式揭牌，將原位於地下樓的藝術研究室改造為結合主題展覽、典藏研究與公共參與的實驗場，打造一處以思辨為核心的文化平台。「映所」由高美館館長顏名宏擔任總策劃，打造融合典藏藝術與藝術文化地誌閱讀的全新當代沙龍，在文獻、檔案與藝術創作交織的複合展示中，推介難得一見的高美館名家典藏，邀請民眾在更貼近日常的情境中閱讀藝術；並導入法式藝術沙龍精神，在跨領域講者的帶領下，以故事與對話開啟思考，引導觀眾從觀看者轉變為參與者，探索作品背後所蘊含的文化脈絡與意義，重新發掘館藏作品與社會的連結。同時，它也與同樣位於美術館地下樓的「KSPACE高雄實驗場」相互呼應。有別於一般展覽以固定內容呈現的模式，「映所」採取如同劇場換幕的快節奏策略，從核心議題切入延伸，並配合沙龍主題即時更換展出作品，打造該空間成為一座持續累積、生長的知識現場。「映所」啟用後的第一檔計畫──《黑土 Ebony Terra》，是高美館以「展覽＋研究＋沙龍」運作模式的首次實踐，今（13）日同步揭開序幕，以土地、記憶與地方經驗為主軸，打造3個主題篇章與10場思想沙龍。《黑土》以「墨色」拉開序幕，透過高美館典藏作品──倪再沁〈山林小徑〉、袁慧莉〈火墨，令人窒息的焚燒夏天〉、王信豐〈岩容〉等──邀請觀眾重新審視「墨」的起源和傳承。始幕沙龍由高美館館長顏名宏主持，與前臺北市文化局局長鍾永豐、CANS當代藝術新聞雜誌總編輯鄭乃銘、民族音樂學家與文化研究者明立國共同與談，以美學視角探問人與土地之間的關係，以及歷史如何持續影響我們所在的當代社會。適逢開館32週年，高美館亦同步推出精彩豐富的館慶系列活動，邀請民眾走入美術館慶生。除有《高雄獎30年：藝術的未竟與再啟》盛大的開幕活動外，館方更規劃展場導覽、藝術手作、園區生態導覽及景觀漫步等活動，透過多元參與形式，從創作體驗中認識藝術家的思考方式與觀看世界的角度，並將活動場域延伸至藝術生態園區，讓藝術、自然與大眾生活產生更多連結。館內多檔展覽《典藏庫房的竊竊私語》、《漂流宴》、《浮生—《人間》中的報導攝影，1985–1989》、《長野櫻子（anno lab）：風景／身體／語言之間》以及甫開展的《完美的日常：王大閎自宅家具復刻展》亦熱烈展出中，《彩虹之後─黃才郎個展》則迎來展出的最後兩日，邀請民眾把握週末時光走進美術館，展開屬於自己的藝術之旅。