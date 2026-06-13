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▲兩人曾一同回到母校鷺沼小學，翻閱十多年前的畢業紀念冊。令人驚訝的是，這對從小一起長大的玩伴，連夢想的軌跡都驚人地相似。（圖／翻攝自網路）

在2022年卡達世界盃的賽場上，日本隊在「死亡E組」逆轉擊敗西班牙晉級16強的精彩戰役，不僅讓全球球迷熱血沸騰，陣中兩位球員——田中碧與三笘薰之間深厚的「青梅竹馬」羈絆，更成為賽後最引人矚目的一段佳話。如今四年一次的世界盃即將再度到來，這段被球迷戲稱為「真人版大野與杉山」的友情故事，再次被翻出回味。田中碧與三笘薰的故事，宛如日本熱血體育漫畫的真實翻版。兩人從小在神奈川縣宮崎市宮前區長大，就讀同一所小學與中學，並一同在鷺沼小學的球隊以及川崎前鋒青年軍踢球，被外界稱為「鷺沼兄弟」。高中畢業後，兩人選擇了不同的道路：田中碧直接升入川崎前鋒一線隊，而三笘薰則前往筑波大學就讀。然而，命運的牽絆讓他們在大學畢業後，於川崎前鋒再度同隊奮鬥。田中碧曾感性地表示：「三笘薰總是跑在我前面，我一直在追趕著他，如果能追上的話我就能跟他一起踢球，所以我將我的目標訂的很高，這就是我為什麼那麼努力的原因，一部分也要感謝三笘薰激勵了我。」兩人曾一同回到母校鷺沼小學，翻閱十多年前的畢業紀念冊。令人驚訝的是，這對從小一起長大的玩伴，連夢想的軌跡都驚人地相似。2010年畢業的三笘薰寫道：「我已經十分喜歡足球了，希望成為職業選手、再成為活躍的日本代表。」 而田中碧的留言同樣是：「（希望做到）職業處子戰、職業第一球；在球會有好表現，再成為日本代表，然後在世界球壇立足。」 兩人本屆在世界盃賽場上大放異彩，讓母校的師生感到無比驕傲與與有榮焉。2022年對陣西班牙的比賽中，三笘薰傳出關鍵致勝助攻，而接應破網的正是田中碧。賽後，鏡頭捕捉到三笘薰興奮地將田中碧撲倒在地並用力擁抱，笑著大喊：「你這傢伙踢得好啊！」而田中碧則回應：「我就知道你會過來。」這甜蜜的互動還延續到了社群媒體上。三笘薰賽後在IG發文慶祝勝利，田中碧竟在留言區大方寫下：「I Love You」並附上愛心符號，引發逾萬名網友按讚朝聖。球迷們紛紛直呼：「太閃了吧！」、「這簡直是日本隊的人氣CP！」、「真人版哨聲響起」。也有網友也驚嘆兩人的故事就像《櫻桃小丸子》裡的大野與杉山，或是《足球小將翼》的大空翼與岬太郎。然而，這段如漫畫般熱血的雙人組故事，在即將到來的2026年世界盃中卻留下了遺憾。雖然兩人都曾約好要一起繼續在國家代表隊奮戰，但本屆賽事中，三笘薰並未入選日本隊的最終大名單，無緣與田中碧再次並肩作戰，也讓不少期待再次看到「鷺沼兄弟」連線的球迷感到相當可惜。