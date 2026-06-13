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藍白立委聯手擬修《刑事訴訟法》縮短羈押期，遭外界質疑是量身打造的「柯文哲條款」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文，說柯文哲出門前氣噗噗的，她痛批，就算修法後柯文哲會拿到什麼好處嗎？ 去年被羈押363天且禁見，是「羈押法中最嚴苛、最惡毒的手段。」呼籲大家回頭看看當時不斷被裁定羈押和延押的理由到底合不合理。陳佩琪質疑，朱家毅和呂政燁法官在同一批證據資料下，一個說證據不足、無保請回，另一個卻做出最嚴厲的羈押且禁見，強調全家沒綠卡或外國居留證，法官卻憑自由心證認定他有國外生活能力、會潛逃；至於串證指控，她強調京華城案發生在2020至2022年間，柯文哲正忙於防疫、全程沒介入，過程全交由幕僚處理並公開直播，「沒參與，是要怎麼串證這些人呢？」她諷刺法官邏輯黑白顛倒，證人越說市長沒介入、沒施壓，司法解讀卻代表犯罪嫌疑越重大，簡直莫名其妙。針對端木正與李文娟被要求持續電子監控，陳佩琪表示，柯文哲對此一直詢問，認為兩人刑期最多是一年的業務過失，既沒貪污也僅是申報錯誤，木可公司帳沒去申報政治獻金，監察院難道不能來函要求補申報就好？她怒轟：「怎麼有這麼夭壽和無良的司法和監察院啊！」並對黃國昌表態不提名、不贊成監察委員的立場直呼大快人心。