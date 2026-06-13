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2026美加墨世界盃持續熱戰，第3天直接展開4場大混戰，內行球迷在意的焦點賽事，莫過於台灣時間早上6點的巴西VS摩洛哥，5度奪冠的「森巴軍團」與上屆闖進4強最大黑馬正面交手，堪稱是世界盃開打至今強度最高一戰，球風截然不同的碰撞，預料是C組的第一名決定戰，NOWNEWS也為您整理出本場矛盾大對決賽前必知3大亮點。這場焦點大戰是巴西傳奇主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）接掌兵符後的國際大賽首秀。他致力於為傳統森巴軍團注入歐洲化的戰術紀律與高效轉換，希望打破巴西自2002年以來、長達24年的世界盃冠軍荒。至於摩洛哥，上屆卡達世界盃闖入4強，成為非洲首支4強隊伍後，教練團卻經歷劇烈動盪，由新任主教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）上位，雖然他曾帶領U-20國家隊奪冠，但此役是他首次率領一線國家隊最高殿堂迎戰強敵，他與老練的安切洛蒂之間的臨場調度與戰術對決，將是決定勝負的關鍵。巴西方面最大咖球星內馬爾（Neymar）因右小腿腓骨傷勢恢復不如預期，總教練已證實他將缺席首戰。這意味著25歲的皇家馬德里前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior），將扛起國家隊的進攻大旗，他在邊路的爆發力與撕裂防線，將很大程度決定巴西的進攻上限，而19歲小將德里克（Endrick）有望扮演黑馬殺出。摩洛哥上屆靠著堅強的防守體系與身體對抗，一路譜寫灰姑娘傳奇，在 主力中後衛阿格爾德與鋒線大將埃薩爾祖利受傷情況下，效力法甲豪門巴黎聖日耳曼的世界頂級邊後衛哈基米（Achraf Hakimi），將組織整個摩洛哥的後防線，除了與巴西前鋒的正面對抗外，能否瞄準巴西相對薄弱的防守側翼，進行斷球後適時反擊，也是本場焦點。兩隊在歷史上共交手過3次，巴西取得2勝1敗稍佔上風，唯一一次世界盃交手是1998年，當年巴西3：0完勝。然而，雙方最近一次在2023年友誼賽交手，摩洛哥則以2：1擊敗巴西。摩洛哥強大的戰術素養與防守反擊在國際賽場上極具威脅，即便遭遇傷兵，其防守體系依然具備歐冠級水準。究竟是安切洛蒂麾下的巴西利刃能率先破門，還是摩洛哥能頂住開局猛攻、重演2023年擊敗五星巴西的劇本，這場「矛盾大對決」勢必為小組賽眾多比賽中、內行球迷不會錯過的超級賽事。