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▲小小英雄運動會比照大型賽會，由小小選手進行繞場儀式。（圖／高市府運發局提供）

▲高雄市副市長李懷仁、奧會主席蔡家福、運動部政務次長黃啟煌與戴資穎、陳傑等人共同點燃聖火。（圖／高市府運發局提供）

第4屆「小小英雄運動會」今(13)日在高雄展覽館熱鬧登場，吸引全台2,500組親子家庭齊聚高雄。開幕典禮比照正式運動會規格，安排運動員繞場、會旗進場、引燃聖火等儀式，現場星光熠熠，包含高雄女兒世界球后戴資穎、跨欄國手陳傑、跆拳道金牌朱木炎等頂尖運動員皆到場力挺。高雄市副市長李懷仁致詞表示，本次活動以3至6歲幼兒為主角，期盼讓孩子從小建立運動習慣，推廣全民運動向下紮根，實現賴總統以運動壯大台灣的願景目標；此外，針對賽會高雄市加碼提供交通券、夜市券，歡迎大家來高雄觀光、開心運動。開幕式後特別進行羽球示範賽，邀請運動部次長黃啟煌以及副市長李懷仁與小朋友進行雙打，戴資穎也與劉芯羽一同在羽球場上小小展現實力。此外，選⼿們也與主席及副市⻑體驗拔河競賽，感受拔河運動的團隊精神與充滿專業的技巧。本屆活動共規劃13項運動體驗，包括田徑、球類、體操、拳擊等項目，並首度新增幼兒拔河體驗，活動時間為13、14日兩天在高雄展覽館，分為主、副會場兩區域，也有免費運動體驗攤位。高市府運發局表示，希望透過「小小英雄運動會」，讓孩子在歡笑中接觸運動、建立自信，讓運動成為家庭共同成長的一部分。