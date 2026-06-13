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總統府11日公布第7屆監察委員提名名單，由陳永興與王榮璋出任正副院長，在野黨對此名單並不買帳，台北市長蔣萬安更公開拋出廢除監察院，建議藍白黨團全面否決名單以凍結監院；對此，律師林智群今（13）日在臉書發文提出質疑，若廢除監院調查權恐落入特定立委手中，根本是政治力干預司法。事實上，中華民國監察院身為國家最高監察機關，根據憲法規定，主要行使彈劾、糾舉、糾正及審計等職權，核心業務是監督各級政府機關與公務人員，因此全台公務體系如行政院各部會首長、地方縣市首長，甚至是具備職務獨立性的檢察官、法官及軍方將領等，只要有違法或失職之虞，都屬於監察院可以依法進行調查、彈劾的範疇。林智群表示，如果監察院真的被廢掉了，原有的調查與審計職權究竟會落到誰的手上？大家可以想像羅智強、徐巧芯、更生人傅崐萁來調查案子嗎？他們會公正無私嗎？他直言，大家可以想像民眾黨那些委員高高在上，調查「起訴阿北的檢察官」和「判阿北有罪的法官」的畫面嗎？