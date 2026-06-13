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創作才子盧廣仲今年憑藉專輯《傷心早餐店》三度角逐金曲歌王，今（13）日他現身 KKBOX 風雲榜，一上台就大展「廣式幽默」笑稱：「剛剛經過小巨蛋想說怎麼這麼熱鬧，就進來唱一首歌。」逗樂全場。另外，盧廣仲也透露剛出道時總有人笑他醜、唱歌難聽，為了不讓支持自己的粉絲也被看不起，他這幾年拚了命精進唱功，感性表示：「覺得要幫他們（粉絲）出一口氣！」盧廣仲再度入圍金曲歌王，被問到有沒有話想對評審說？他突然收起幹話，略顯緊張說：「我覺得很開心第三次入圍，評審發現唱歌有進步。」出道快20年的他，形容唱歌就像是氣功，很多事都是在呼吸之間，自己也不斷精進唱歌。盧廣仲深受許多歌迷喜愛，然而他坦言剛出道時，有粉絲提到自己的偶像是盧廣仲時，就會被笑「他那麼醜、唱歌那麼難聽」，這也讓他有些受傷，「 覺得要幫他們出一口氣，一部分為了自己，一部分為了他們。」另外，金曲獎當天盧廣仲也笑說已經調好鬧鐘會記得去參加，笑說：「有出席就有機會。」今晚現身KKBOX 風雲榜，盧廣仲帶來精彩開場演出，一連演唱〈愛情怎麼了嗎〉、〈魚仔〉、〈幾分之幾〉、〈After Dinner〉、〈寂寞考〉、〈OH YEAH!!!〉等國民神曲改編成全新「愛情組曲」，並搭配去年爆紅的歌曲〈太陽與地球〉，以溫暖且穿透力十足的嗓音為風雲榜演唱會拉開完美序幕。▲今晚現身KKBOX 風雲榜，盧廣仲（如圖）帶來精彩開場演出。（圖／記者林柏年攝影）