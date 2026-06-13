夏天是芒果最受歡迎的季節，台北駐日經濟文化代表處曾分享芒果切法教學，透過避開果核、切出井字紋路再向上翻開果肉的方式，讓許多日本網友看得驚呼連連，大讚台灣芒果香甜美味。貼文也讓不少台灣人驚覺，原來從小看到大的切法，早已刻在台灣人的DNA裡，但在國外竟不是常識。此外，農糧署也公開3種常見切法與保存秘訣，幫助民眾完整享受芒果最佳風味。
台灣人從小吃到大！芒果「神級切法」震撼日本網友
台北駐日經濟文化代表處曾在推特分享切芒果步驟，表示下刀時必須先避開中央果核，從兩側將果肉切下，再於果肉表面劃出井字狀網格。接著從果皮背面向上頂起，讓果肉自然翻出成立體方塊狀，最後即可直接享用香甜多汁的芒果。
貼文曝光後，不少日本網友紛紛留言表示，「台灣的芒果太美味了」、「想去台灣吃芒果」、「很實用的方法」、「台灣芒果太好吃了，又甜又滑又多汁，我第一次吃到這麼好吃的芒果」、「我今天才剛在一家超市買到，我們都是這樣切的」、「這種吃法非常推薦」。
該篇貼文後來被轉分享到臉書社團「日本行銷最前線」，引發台灣網友熱議。不少網友直呼「我們以為的常識，在外國人眼裡不是」、「原來這個切法不是刻在DNA裡唷」、「日本人太大驚小怪了，吃芒果就是要大口吃」、「日本的芒果就跟台灣的帝王蟹一樣」、「我記得這個切法，30年前第一次看到是從日本親戚家，當時我們嘖嘖稱奇」。。
除了經典井字切法外，也有不少人分享自己的私房吃法，「我家在台南從來不這樣切，我們都剝皮切下一大塊一大塊的果肉，中間留著啃。」、「削皮再切三等分，自己要切多大塊就多大塊，切井字那是文雅人吃法」、「我家都直接兩邊切給其他人自己剝皮吃中間」、「我也喜歡中間剖一刀用湯匙挖來吃」。
另外也有不少網友推薦冷凍吃法，「切大片放到冷凍庫更好吃 試試」、「我還會把兩側的肉片（切）下來後包起來冷凍就變雪糕了」。
農糧署公開芒果3種切法！加碼曝延長保鮮法
事實上，農糧署曾在臉書介紹，台灣目前栽種超過20種以上芒果品種，其中又以香甜多汁、口感細緻的愛文芒果最受歡迎。想完整享受芒果風味，農糧署推薦以下3種切法：
🟡井字切
沿著芒果中線左右各約0.5公分處下刀切開，再於果肉表面橫直劃刀，最後由果皮向上撐開，即可形成經典井字果肉。
🟡去皮切
先切除頭尾，再削去外皮，沿中線左右各0.5公分位置下刀，接著切成適口大小，以叉子食用即可。
🟡旋轉切
沿著芒果腰身環切一圈，雙手握住兩端旋轉分離，再用湯匙直接挖取果肉享用。
農糧署表示，若芒果果皮開始呈現油亮光澤、果實變軟，就代表已經完全成熟，建議盡快食用；若果實仍偏硬，則可先放置於陰涼通風處，待香氣散發、果肉變軟後再食用。
至於已成熟的芒果想延長保存期限，農糧署建議不要直接以塑膠袋密封，而是使用報紙或廚房紙巾包覆後，再放入冰箱冷藏，可有效維持新鮮度與風味。
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台北駐日經濟文化代表處曾在推特分享切芒果步驟，表示下刀時必須先避開中央果核，從兩側將果肉切下，再於果肉表面劃出井字狀網格。接著從果皮背面向上頂起，讓果肉自然翻出成立體方塊狀，最後即可直接享用香甜多汁的芒果。
貼文曝光後，不少日本網友紛紛留言表示，「台灣的芒果太美味了」、「想去台灣吃芒果」、「很實用的方法」、「台灣芒果太好吃了，又甜又滑又多汁，我第一次吃到這麼好吃的芒果」、「我今天才剛在一家超市買到，我們都是這樣切的」、「這種吃法非常推薦」。
除了經典井字切法外，也有不少人分享自己的私房吃法，「我家在台南從來不這樣切，我們都剝皮切下一大塊一大塊的果肉，中間留著啃。」、「削皮再切三等分，自己要切多大塊就多大塊，切井字那是文雅人吃法」、「我家都直接兩邊切給其他人自己剝皮吃中間」、「我也喜歡中間剖一刀用湯匙挖來吃」。
另外也有不少網友推薦冷凍吃法，「切大片放到冷凍庫更好吃 試試」、「我還會把兩側的肉片（切）下來後包起來冷凍就變雪糕了」。
事實上，農糧署曾在臉書介紹，台灣目前栽種超過20種以上芒果品種，其中又以香甜多汁、口感細緻的愛文芒果最受歡迎。想完整享受芒果風味，農糧署推薦以下3種切法：
🟡井字切
沿著芒果中線左右各約0.5公分處下刀切開，再於果肉表面橫直劃刀，最後由果皮向上撐開，即可形成經典井字果肉。
🟡去皮切
先切除頭尾，再削去外皮，沿中線左右各0.5公分位置下刀，接著切成適口大小，以叉子食用即可。
🟡旋轉切
沿著芒果腰身環切一圈，雙手握住兩端旋轉分離，再用湯匙直接挖取果肉享用。
至於已成熟的芒果想延長保存期限，農糧署建議不要直接以塑膠袋密封，而是使用報紙或廚房紙巾包覆後，再放入冰箱冷藏，可有效維持新鮮度與風味。