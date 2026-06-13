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日本老闆真誠求問：是討厭味噌湯還是滑菇？

台灣網友熱心解答

台灣人熱愛到日本旅遊，近日一家日本民宿業者在社群平台發文求助，透露自己早餐準備了「滑菇味噌湯」，卻發現台灣旅客幾乎連碰都不碰，讓老闆非常焦慮，希望台灣網友替他解惑。貼文引發熱議，許多網友認為台日早餐習慣確實存在相當差異。日本一家溫泉民宿老闆在X發文詢問台灣遊客，「我們民宿在早餐時會提供『滑菇味噌湯』，但發現台灣的旅客幾乎都不大盛來喝。請問大家是討厭味噌湯？還是討厭滑菇呢？」老闆困惑地解釋，民宿的味噌湯是用大鍋盛裝、讓客人自行舀取的模式。但他發現多數台灣旅客直接「跳過」根本不會去舀湯，「如果是在碗裡有剩，我還能理解是口味不合的問題...所以真的懇請大家告訴我原因」。老闆還貼心地用翻譯軟體把日文發文翻譯成中文，並補充說「很擔心翻譯軟體沒辦法精準傳達真實意圖，如果有任何無禮的地方，感到非常抱歉」。這篇罕見的求助文掀起台灣社群網路熱議，網友們紛紛積極留言，歸納出台灣遊客不舀湯的四大原因：這是最主要的文化差異，有台灣網友指出，台灣人早餐習慣搭配「甜飲」，例如豆漿、米漿、奶茶、紅茶或咖啡。雖然台灣人也非常喜歡喝味噌湯，但那通常是出現在午餐或晚餐，一大早喝熱鹹湯，對多數台灣人的飲食習慣來說並不適應。台灣常見的味噌湯配料多為豆腐、海帶芽、貢丸或鮭魚。而日本傳統的「滑菇」表面有一層天然、黏黏滑滑的特殊物質，部分沒吃過的台灣旅客甚至會誤以為「這是不是過期了？」台灣市售的味噌湯因應在地口味，通常會加入較多的糖或柴魚高湯調味，整體偏甜。許多台灣旅客在過去的旅行經驗中，喝到日本正統的味噌湯時往往覺得「太鹹」，因此在早餐看到大鍋味噌湯時，會因為預期心理而選擇乾脆不喝。也有不少網友提到「自助式大鍋」的盲點，許多台灣人在日本看到沒有個別分裝、而是放在角落的大鍋盛裝料理時，往往會因為看不懂日文標示，誤以為「那是團體客包場專用的」，或者是「需要額外付費」的餐點。為了避免造成店家麻煩或尷尬，台灣旅客可能會索性裝作沒看到直接忽略。