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黃仁勳日前來台掀起轟動，網路上也流傳許多他參加活動進行QA的影片，有人問他都已經這麼有錢了，還有夢想嗎？黃仁勳說，對他而言有錢的定義是「夠用」，而輝達1999年上市，黃仁勳算了一算，「我已經有錢至少25年了。」接著用中文說「可以了，夠了」把台下的人都笑翻，而他表示，自從那時候開始，他的目標只有2件事，就是照顧好家人，以及打造一間更好的公司，這回答也讓網友大讚他的思維值得學習。黃仁勳在一場活動中被問到，已經這麼有錢，還有夢想嗎？當這個問題一出，所有人先是發出笑聲，就連黃仁勳都忍不住嘴角上揚，接著他說，「我已經有錢很久了。」接著又解釋「富有」的意義，對他而言，富有是錢已經夠用了，足夠能讓子女上學，不讓家人擔心，為家人創造好的生活條件，那才能去承擔類似夢想的更大的風險，例如成立輝達。黃仁勳想了想，輝達在1999年上市，意思是他當時就已經「有錢了」，時至今日至少已經有錢25年，黃仁勳用中文說，「可以了，夠了。」引來全場大笑，他坦言自從那之後，他只專心做兩件事，照顧我的家人以及打造一間更好的公司。許多網友聽了都留言，「大企業家精神真的值得大家學」、「夠用就好是最有錢的想法」、「有錢才有資格追夢」、「新一代財神」。