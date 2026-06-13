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立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，過去選罷法規定，判刑確定的罪犯必須在服刑完畢後才可登記參選；如今條文修正後，未來若觸犯輕罪經判決宣告緩刑，或是獲得「易服社會勞動」自由刑者，依然保有公職人員候選人的登記資格。旅美教授翁達瑞痛批，這場修法根本是濫用立法權、護航特定人士的爛戲，甚至連觸犯兒童色情重罪的藝人黃子佼未來也可能因此受益。翁達瑞指出，高虹安因博士論文抄襲爭議對他提起加重誹謗訴訟，隨後他反擊自訴高虹安誣告，高虹安二審遭判刑六個月。由於誣告屬重罪無法易科罰金，若最高法院駁回上訴定讞，高虹安原本必須入監或在登記前服完社會勞動才能參選。他質疑，施行46年的選罷法毫無修法必要，民眾黨此時堅持增列「易服社會勞動」即可參選的條件，唯一適用且受惠的對象就是高虹安，目的就是為了確保她能順利參選連任新竹市長。翁達瑞呼籲，條款一旦施行，產生的後遺症將由全台灣社會共同承擔，因為新法放寬限制後，受益的罪犯將不只有高虹安一人，未來連黃子佼等罪犯也都能因此獲得參選資格。他批評，這種因人設事、破壞體制的修法，已經對台灣的民主法治造成嚴重傷害。