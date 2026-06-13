陪伴台北市民近60年的圓山保齡球館（圓山育樂中心）近日無預警熄燈，不少民眾直到前往現場才發現大門深鎖，讓許多老球友與居民相當錯愕。這座曾經是全台規模最大的保齡球館，不只是許多人假日休閒娛樂的重要場所，更承載著數代人的青春與成長記憶。隨著設備老化、經營壓力增加，這座見證台灣保齡球黃金年代的經典場館，如今正式熄燈，也讓不少在地人感嘆：「青春時代又少了一個回憶！」
圓山保齡球館無預警熄燈！老球友錯愕：衝去拿回寄放裝備
事實上，5月中旬仍有民眾相約到場打球，當時看起來一切如常，沒想到短短幾週後便傳出停業消息。有球友表示，直到6月11日前往球館時才發現館方早已停止營業。有人到場後發現門口仍貼著冷氣空調維修公告，原本以為只是暫時整修，後來才得知已停止營運。另有球友透露，上週前往運動時就發現冷氣故障，沒想到幾天後竟直接熄燈。
消息傳出後，許多長年將保齡球寄放館內的球友陸續返回領取裝備。有球友表示，前一天就曾從經理口中得知可能結束營業，因此特地趕來整理物品。雖然現場公告提到因台電施工停電，但球友之間已流傳不再對外營業的消息，讓許多人回憶起數十年的打球歲月，不禁感嘆時代變遷。
圓山保齡球館開業60年！士林、天母居民的共同回憶
圓山保齡球館於1966年12月1日正式開幕，由旅日華僑劉天祿斥資3000萬元打造，占地約1500坪。開幕當天由時任台灣省政府主席黃杰主持剪綵，時任美國駐華大使馬康衛夫人開出第一球，當時藝人張小燕也在現場參與活動。館內設有36條球道、地下式回球系統、酒吧、餐廳與大型休息區，隔年更增設溜冰場，成為當時全台規模最大的保齡球館，也是許多重要賽事的舉辦地點。
由於地點緊鄰士林夜市，不少人習慣逛完夜市後到球館打球聊天，成為許多家庭與朋友聚會的固定行程。保齡球風靡全台的年代，這裡更是熱門社交場所，不少民眾從學生時期一路打到成家立業。
不過隨著歲月流逝，場館設備逐漸老化，近年陸續出現漏水、停電、冷氣故障、計分系統異常以及地板老舊等問題。有球友指出，多年來鮮少見到場館大規模翻修，若要全面更新設備勢必投入龐大資金。據了解，經營團隊考量翻修成本高昂，加上擔心投入資金後難以回收，第二代也無意接手經營，最終決定停止營運。
5、6年級生不捨淚崩！在地人嘆：青春回憶消失了
許多5、6年級生得知消息後感觸良多，紛紛留言表示，「年輕時常去，還遇過王祖賢說」、「童年的回憶，有段時間全台風靡保齡球，士林夜市的家人長輩工作完常常會去那裡放鬆」、「時代的眼淚，以前國中去那邊溜冰過」、「年輕時候都跟同事來這邊尬飛碟球」、「青春時代回憶啊」。
《NOWNEWS》記者過去也曾與家人、朋友前往圓山保齡球館同樂。雖然場館設備已有歲月痕跡，但工作人員服務親切，現場還提供飲品與點心，館內並設有籃球機、桌球、撞球與飛鏢機等設施。
同行長輩回憶，這裡是從年輕打球到老的地方，許多人從學生時代開始造訪，之後帶著孩子一起來玩，甚至成為班級活動舉辦地。對圓山、士林、天母一帶居民而言，圓山保齡球館不只是運動場所，更是共同生活記憶的一部分。
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事實上，5月中旬仍有民眾相約到場打球，當時看起來一切如常，沒想到短短幾週後便傳出停業消息。有球友表示，直到6月11日前往球館時才發現館方早已停止營業。有人到場後發現門口仍貼著冷氣空調維修公告，原本以為只是暫時整修，後來才得知已停止營運。另有球友透露，上週前往運動時就發現冷氣故障，沒想到幾天後竟直接熄燈。
消息傳出後，許多長年將保齡球寄放館內的球友陸續返回領取裝備。有球友表示，前一天就曾從經理口中得知可能結束營業，因此特地趕來整理物品。雖然現場公告提到因台電施工停電，但球友之間已流傳不再對外營業的消息，讓許多人回憶起數十年的打球歲月，不禁感嘆時代變遷。
圓山保齡球館於1966年12月1日正式開幕，由旅日華僑劉天祿斥資3000萬元打造，占地約1500坪。開幕當天由時任台灣省政府主席黃杰主持剪綵，時任美國駐華大使馬康衛夫人開出第一球，當時藝人張小燕也在現場參與活動。館內設有36條球道、地下式回球系統、酒吧、餐廳與大型休息區，隔年更增設溜冰場，成為當時全台規模最大的保齡球館，也是許多重要賽事的舉辦地點。
由於地點緊鄰士林夜市，不少人習慣逛完夜市後到球館打球聊天，成為許多家庭與朋友聚會的固定行程。保齡球風靡全台的年代，這裡更是熱門社交場所，不少民眾從學生時期一路打到成家立業。
不過隨著歲月流逝，場館設備逐漸老化，近年陸續出現漏水、停電、冷氣故障、計分系統異常以及地板老舊等問題。有球友指出，多年來鮮少見到場館大規模翻修，若要全面更新設備勢必投入龐大資金。據了解，經營團隊考量翻修成本高昂，加上擔心投入資金後難以回收，第二代也無意接手經營，最終決定停止營運。
許多5、6年級生得知消息後感觸良多，紛紛留言表示，「年輕時常去，還遇過王祖賢說」、「童年的回憶，有段時間全台風靡保齡球，士林夜市的家人長輩工作完常常會去那裡放鬆」、「時代的眼淚，以前國中去那邊溜冰過」、「年輕時候都跟同事來這邊尬飛碟球」、「青春時代回憶啊」。
《NOWNEWS》記者過去也曾與家人、朋友前往圓山保齡球館同樂。雖然場館設備已有歲月痕跡，但工作人員服務親切，現場還提供飲品與點心，館內並設有籃球機、桌球、撞球與飛鏢機等設施。
同行長輩回憶，這裡是從年輕打球到老的地方，許多人從學生時代開始造訪，之後帶著孩子一起來玩，甚至成為班級活動舉辦地。對圓山、士林、天母一帶居民而言，圓山保齡球館不只是運動場所，更是共同生活記憶的一部分。