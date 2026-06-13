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老闆收留流浪狗養在公司

爽缺或霸凌？

如果老闆要求每天提早30分鐘到公司幫忙遛狗，條件是為你加薪7000元，你會心動嗎？一位韓國女性上班族就遇到這種情況，並在社群網路上和大家分享，結果立即引發熱議，有人認為這是超級爽缺，但也有人批評員工不方便拒絕老闆，等於是被變相職場霸凌。根據韓媒《Newsis》報導，韓國社群網路近日一篇「公司老闆叫我幫忙遛狗」的文章掀起討論。入職剛滿3年的上班族A小姐透露，「昨天下午老闆把我叫過去，問我能不能在早上幫忙遛公司養的狗」。A小姐表示，這隻狗是老闆去年冬天收留的流浪狗。因為老闆的家人對狗毛過敏，只好把狗養在公司。但棘手的是，這隻狗堅持要在室外上廁所，在辦公室內怎樣也不肯解放，於是老闆只好每天早上、下午、深夜親自遛狗，滿足狗狗的生理需求。最終老闆覺得太累了，想要找人分擔，於是對A小姐說，「如果妳週一到週五願意提早30分鐘出門，到公司旁邊的空地陪狗散步20分鐘、幫牠擦擦腳，再換個乾淨的飼料和水，我每個月直接給妳30萬韓元現金（約新台幣7000元）」。老闆還加碼表示，只要做滿3個月就再送10萬韓元的百貨公司禮券，而且跟A小姐保證，如果遇到她請假的時候，就不用煩惱遛狗差事的問題。A小姐透露自己住家離公司很近，搭地鐵只要坐兩站，所以感覺提早30分鐘到公司就能每個月多賺30萬韓元似乎是件爽缺。然而，當A小姐把這件事告訴要好的朋友時，朋友卻勸阻她說，「每天提早30分鐘出門哪有那麼容易？而且給的錢也太少了。妳的資歷根本沒辦法拒絕老闆，這擺明就是不公不義的職場霸凌」。A小姐於是疑惑地向網友求助，「我目前實領月薪大約250萬韓元，工算蠻穩定的，沒有離職的打算。不過如果拒絕遛狗的話，感覺老闆心裡也會不太舒服，到底該怎麼處理？」韓國網友們紛紛在底下留言討論，不過，絕大多數網友認為這是好事，「以為30萬韓元那麼好賺嗎？」、「妳那朋友才是不懂什麼叫不公不義吧」、「如果本身喜歡狗的話，這條件真的很不錯」、「比較需要小心的是妳朋友吧」、「能賺外快、能玩狗，還能順便跟老闆打好關係，簡直一舉三得」。