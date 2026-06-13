高利率壓抑黃金買氣

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黃金買氣短線降溫，主因是市場對美國利率走向重新定價。外資瑞銀最新報告指出，美國經濟數據仍偏強，投資人原先期待的降息時間可能再往後延，甚至開始評估今年仍有升息可能，讓金價再度面臨修正壓力。

瑞銀下修金價目標

外媒報導，瑞銀已下修黃金價格目標，每盎司調降幅度約300至900美元。瑞銀認為，當實際殖利率走高、資金重新流向可孳息資產時，不會配息、也沒有利息收入的黃金，短期吸引力自然受到壓抑。

市場更在意Fed動向

瑞銀策略師Dominic Schnider、Giovanni Staunovo與Wayne Gordon在報告中指出，目前黃金並非失去避險價值，而是市場短線更在意利率環境。若美國就業與經濟數據持續穩健，聯準會沒有急著降息的壓力，金價就容易受到美元與殖利率牽動。

短線關鍵價位曝光

從技術面觀察，瑞銀指出，金價仍可能進一步回測，每盎司3850至4000美元將是短線關鍵區間。不過，瑞銀也提醒，這不一定代表黃金多頭結束；若投資人原本就看好黃金中長期配置價值，價格回落反而可能成為重新調整部位、分批增加曝險的時間點。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...