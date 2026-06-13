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斥資6000萬美金籌辦比賽

美國總統川普（Donald Trump）將在14日慶祝個人80歲生日，白宮計畫於14日當天舉辦一場盛大的終極格鬥冠軍賽（UFC），這是慶祝美國獨立250周年的系列活動之一，但許多人都認為這場活動的主要目的其實是要慶祝川普80歲生日，為了舉辦這場活動，約要花掉6000萬美金，而民調顯示，僅有16％美國人贊同，有46％的人表示反對。綜合外媒報導，路透與益普索（Ipsos）最新民調顯示，僅有16％的美國人認為川普在白宮舉辦UFC活動是合適的，而持相反觀點的人則高達46％，另外有略高於3分之1的受訪者表示沒意見或不確定。有兩位弗吉尼亞州居民向法院提起訴訟，希望法官叫停白宮的UFC比賽，但本週五已被法院駁回，理由是他們沒有提告的法律資格。為了把UFC比賽搬到白宮，相關人員在白宮草坪上搭建臨時八角籠格鬥場及舞台，場內僅可容納數千位觀眾，未對外開放，而一般民眾則可在白宮附近總統公園的橢圓形草坪上透過大螢幕觀看比賽，預計現場將吸引8～12萬人一同透過大螢幕欣賞賽事直播。UFC母公司TKO集團的負責人夏皮羅（Mark Shapiro）表示，UFC不會從當天比賽中獲利，不過，本週UFC與國務卿盧比歐簽署了一份備忘錄，確立了UFC與川普政府的合作關係，盧比歐盛讚UFC是「美國軟實力外交的典範」，並稱格鬥運動將被納入美國推廣外交努力的一環，但未說明是否涉及具體的財政支出。曾是川普鐵粉，如今已與川普決裂的前共和黨眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）表示，自己很喜歡觀賞UFC，「但說實話，我覺得它們不應該在白宮草坪上舉行，我不認為應該用美國納稅人的錢來支付這筆費用，我們還有很多其他更重要的事情需要花錢」。不過葛琳也補充說，既然木已成舟，還是希望活動一切順利。