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AI軍備競賽帶動高階銅箔基板、玻纖布需求大爆發，不過財信傳媒董事長謝金河在臉書示警，玻璃纖維布產業可能正進入挑戰時刻。他指出，過去一段時間，高階玻纖布供不應求，推升相關族群股價大漲，但近期龍頭廠日東紡織股價率先重挫，背後反映中國廠商擴產與殺價競爭壓力正在浮現。謝金河表示，這波AI熱潮讓高階材料成為市場焦點，台光電股價一度大漲至5635元，市值甚至曾超越台塑四寶總和；高階玻纖布因供給吃緊，也帶動整個產業景氣升溫。其中，長期掌握高階市場的日本日東紡織，股價從3025日圓一路飆至32900日圓，漲幅超過10倍，也帶動日清紡、尼崎紡、東洋紡等日本紡織與材料股同步大漲。台灣玻纖布廠同樣搭上順風車。謝金河指出，台玻股價一度攻上81.2元，富喬最高來到129.5元，建榮也漲至137元；其中德宏過去虧損多年、才剛轉盈，股價卻一度衝上404.5元，漲勢相當驚人。不過，謝金河提醒，市場氣氛已有轉變。他觀察到，領漲全球玻纖布行情的日東紡織，股價近期從高點跌至16400日圓，幾乎腰斬，這樣的變化並不尋常，其他玻纖布廠股價也陸續出現重挫。他指出，關鍵原因在於中國廠商大舉擴產並切入高階玻纖布市場。中國巨石集團斥資46億元人民幣擴產，並朝高階產品進攻；另一家菲利華也積極搶進。中國相關廠商股價同步大漲，菲利華從21.73元人民幣漲至153.52元，中國巨石也從8.5元漲至41.16元。謝金河認為，中國玻纖布廠股價大漲，反映其正搶食原本由日本高階玻纖布廠掌握的市場，而最先受到衝擊的就是日東紡織。隨中國產能開出與價格競爭升溫，台灣玻纖布市場後續也可能面臨考驗。至於台玻，謝金河提到，近期有外資報告預估台玻今年每股盈餘可能超過6元，玻纖布確實有望帶來轉機。不過，台玻中國玻璃事業去年虧損16.28億元，拖累整體虧損5.9億元，今年玻纖布獲利雖可期待，但玻璃本業會吃掉多少獲利，仍是後續變數。