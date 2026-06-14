我是廣告 請繼續往下閱讀
根據知名數據平台Ace.com近期針對超過1,400名美國民眾所進行的市調，旨在找出全美足球狂熱成長最快速的地區。調查結果出爐，高居榜首的竟然不是擁有龐大拉丁裔人口的傳統大州，而是位處東南部的南卡羅來納州（South Carolina）！
數據顯示，高達62%的南卡州球迷表示自己在觀看包含足球在內的體育賽事時「極度具有好勝心」，緊追在後的是名列第二的加州（57%），以及位居第三的德州（42%）。加州與德州因為擁有龐大的西語系人口，足球熱度高居不下早已在預期之中；但南卡羅來納州的霸榜卻讓許多專家跌破眼鏡，畢竟在美國南部，美式足球（NFL）與籃球長期以來才是統治級的主流運動。這也意味著，2026年世界盃成功在這片傳統的「足球沙漠」中，開拓出了一批全新世代的死忠球迷。
這份調查同時也分析了哪一項運動的球迷最具備「好勝心與競爭意識」。結果顯示，足球迷以高達96%的競爭狂熱度傲視群雄，甚至超越了NCAA大學體育（95%）以及拳擊、綜合格鬥等接觸性技擊運動（94%）。
更令人玩味的是，美國傳統的四大職業運動在球迷好勝心上反而位居下風。美國職棒大聯盟（MLB）以90%排在後段班，而全美收視率霸主國家美式足球聯盟（NFL）與國家冰球聯盟（NHL）更以89%敬陪末座。事實上，球迷的好勝心往往在觀看自己國家的代表隊時會被徹底激發；睽違三十多年後，美國球迷終於有機會在自家主場，親眼見證美國男足角逐足球界的最高榮耀，開幕戰的大勝無疑為這趟歷史性征程注入了最強心針。
世界盃成終極跳板！美國足球市場迎來黃金交叉
2026年世界盃將目光鎖定在北美絕非偶然，美國正是全球足球市場中最具爆發性成長潛力的處女地。過去，足球雖然是全球唯一真正的「世界級運動」，但在北美市場的影響力始終不溫不火；然而，這個趨勢正在發生劇烈翻轉。
許多體育市場分析師已將2026年世足賽視為美國足球的「終極跳板」，美國職業足球大聯盟（MLS）的市占率與營收成長正悄悄逼近NFL、MLB、NHL與NBA等傳統四大聯賽。儘管有部分反對者質疑舉辦世界盃的龐大經濟成本可能帶來負面效應，但毫無疑問，這場四年一度的全球最大體育盛宴，已經成功將足球的魅力深植於北美新一代球迷的DNA之中。
更多「2026世界盃」相關新聞。