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立法院三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；該修法被視為是「高虹安條款」。政治評論員吳靜怡點出，高虹安的官司判決影響代理市長邱臣遠的最終動向，讓各方勢力私下的角力與盤算逐漸浮上檯面。吳靜怡在政論節目《台灣最前線》，引用劉德華歌曲形容邱臣遠的心境變化，當高虹安一審有罪被褫奪公權時，邱臣遠「等了好久終於等到今天」，沒想到二審卻判決沒有貪污罪，讓他變成「冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍」，只好尋求竹北等其他出路。雖然黃國昌認為「藍白合就是要邱臣遠」，但吳靜怡表示，邱臣遠目前的影響力低迷，民眾黨疑似介入國民黨竹北初選，讓支持者「唯一支持吳旭智」，企圖影響國民黨。吳靜怡直言，高虹安若去年二審就認罪，90天就能服勞役，8月能趕上登記，但她沒認罪接下來恐面臨雙殺打，貪污罪還在審理若判下來又要褫奪公權，到時邱臣遠又會回來。而國民黨何志勇仍在跑行程，「而且你會發現，新竹市有講藍白合嗎？」她提到，民眾黨新竹誓師大會高虹安沒出現，就是怕與柯文哲同框的媒體效應，邱臣遠只能是唯一的男主角，避免未來同框被貼上支持貪污犯標籤，這正是民眾黨的內憂，而國民黨則在後面等著看好戲。