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▲數千民眾沿途送別 泰國長公主遺體送抵大皇宮（圖／截自安納杜魯新聞社）

▲數千民眾沿途送別 泰國長公主遺體送抵大皇宮（圖／截自安納杜魯新聞社）

泰王長女帕差拉吉蒂雅帕公主於11日因腹部感染病逝，享年47歲。她的遺體13日下午正式送抵曼谷大皇宮，沿途約10公里路段湧現數以千計身穿黑衣的民眾，在烈日下靜坐守候，向這位深受愛戴的公主道別。泰王與王后親自率領王室成員，自朱拉隆功醫院出發，將公主遺體迎送至大皇宮內的披曼拉達雅殿。車隊行經路線兩旁，聚集了大量醫療人員與民眾，全程秩序井然、氣氛肅穆。根據泰國王室宮務處公告，13日上午8時30分至中午12時，於大皇宮內Sahathai Samakhom（สหทัยสมาคม）大殿，正式對外開放，讓一般民眾在公主畫像前進行灑聖水致祭儀式。泰國總理也率領內閣成員、各部會官員及配偶，於同日上午前往會場，代表政府向公主致祭，隨後民眾陸續入場悼念。內政部更行文全國76府的府尹，要求各地同步舉辦灑聖水致祭儀式，讓全國民眾都能共同表達追思之意。遺體送抵大皇宮披曼拉達雅殿後，隨即依古禮舉行佛教誦經儀式，現場閉門進行。泰國公共電視台（Thai PBS World）的直播畫面顯示，泰王與王后端坐金色座椅，身後陳列公主遺像，僧侶於前方誦經，場面莊嚴。宮務處已宣布，6月16日將再開放一場致祭儀式，外界預期未來幾週內，王室將陸續公布更多治喪細節，包括火化大典等正式儀式的時間安排。目前全泰國仍處於哀悼氛圍中，各地政府機關與民間單位也陸續響應，以不同形式表達對這位「法學家公主」的追思與敬意。