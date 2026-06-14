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▲G7峰會法國登場！川普會澤倫斯基談烏克蘭、磋商伊朗戰事（圖／美聯社／達志影像）

七大工業國集團（G7）峰會即將於15日在法國艾維安登場，多項重大國際議題將同步攤上談判桌。根據美國白宮官員透露，川普將於16日參加包含G7各國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基的工作會議。為推動平息中東戰事，他也計畫在峰會場外，分別與埃及、卡達及阿拉伯聯合大公國領袖進行雙邊會談。針對荷莫茲海峽問題，這位不具名官員指出，川普預計與盟國討論清除水雷的計畫，英國、法國等G7成員國已表達意願，希望在衝突暫停後協助清理這條重要國際水道。由於艾維安距瑞士日內瓦僅約40公里，各國政要多選擇從日內瓦機場進出。回顧2003年G8峰會同樣在艾維安舉行，當時大批示威者湧入日內瓦與洛桑，引發嚴重街頭衝突、縱火與搶掠事件。為避免歷史重演，瑞士政府目前已關閉約八成瑞法邊境關口，大幅加強邊境檢查與交通管制，並部署軍警保護日內瓦機場等敏感設施，同時實施空域限制與反無人機系統，全力確保峰會期間的安全。日本首相高市早苗今天啟程訪歐前對媒體表示，她將在G7峰會上提出由G7共同儲備關鍵礦產的構想。根據共同社報導，高市早苗計畫提出三項原則：對抗不當出口限制、支援亞洲等地強化石油儲備，以及化解脅迫性舉措。這將是高市早苗就任首相後首次出席G7峰會，她今天搭乘包機從東京羽田機場啟程，首站先前往英國。她先前表示，鑒於中東地區局勢，為保障能源安全並強化關鍵礦產供應鏈，「希望展現G7團結一致主導應對國際社會課題的姿態」。這場在嚴密安保下登場的G7峰會，烏克蘭戰事、伊朗局勢、能源與礦產供應鏈安全，將是各國領袖角力的三大主軸，後續發展值得持續關注。