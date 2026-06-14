我是廣告 請繼續往下閱讀

▲墨西哥球衣的「特殊圖騰設計」令大隻印象深刻。（圖／記者吳忠育攝）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）火熱開踢，運動品牌adidas也針對世界盃推出許多限量商品，這集《鞋槓人生》，大隻要帶大家來開箱一雙足球神鞋「adidas F50 HYPERFAST ELITE AG」，並同步推薦多款融合復古與現代美學的國家隊限量球衣，呼籲粉絲及球鞋愛好者準備好手速搶購。「adidas F50 HYPERFAST ELITE AG」這雙足球鞋相當吸睛，大隻表示，這雙專為人造草地設計的球鞋，重量僅有驚人的 130 克，不僅極致輕量，鞋身更搭載最新的科技能有效固定鞋舌，讓球員在球場上高速奔馳時能夠具備絕佳的穩定度與操控性。另外在外觀上，整雙鞋皆巧妙融入了2026世界盃元素，連鞋盒內附的特殊鞋袋都採用金盃樣式設計，極具收藏價值，而這雙鞋的定價是7700台幣，有興趣的粉絲可以至adidas官網選購。除了頂級戰靴，adidas今年也推出多款國家隊球衣，其中墨西哥球衣讓大隻印象深刻，他說：「這件球衣融入獨特的阿茲特克（Aztec）古文明圖騰，視覺張力十足，非常推薦大家入手」。另外大隻也會在節目中介紹其他隊的球衣，更多精采內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。