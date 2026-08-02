我是廣告 請繼續往下閱讀

鯨魚颱風最快今天生成 後續遭白海豚併吞

▲菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓，在成為鯨魚颱風後，將被更大的白海豚併吞。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風一路向西 氣象署恐發海警

▲白海豚颱風周五來到台灣東北側，父親節周末逐漸通過台灣北部海域。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風掠過 父親節周末風雨最大

▲周五開始至父親節，台灣受到白海豚外圍環流影響，開始有雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續往西，中央氣象署預報員賴欣國表示，父親節周末（8月8日至8月9日）最靠近台灣，不排除發布警報，北部、東北部雨勢較明顯；而菲律賓附近熱帶性低氣壓TD15也將生成為「鯨魚颱風」，但後續恐遭白海豚併吞。賴欣國指出，菲律賓呂宋島附近出現熱帶性低氣壓TD15，預估今天深夜至明天（8月2日至8月3日）有機會增強為「鯨魚颱風」，路徑先往西北，再被白海豚颱風影響轉向東北，不過鯨魚颱風就算生成，維持時間不會很長，且有被白海豚併吞的可能。賴欣國說明，白海豚颱風路徑在未來2天都會往西北西、朝琉球群島前進為主，周三（8月5日）開始路徑不確定性增大，通過琉球海面後有機會偏北，「日本南方海面到台灣北部海面」都在白海豚通過範圍，目前預估通過台灣北部海面機率最大，後續登陸中國華中華南一帶。以現階段預估路徑來看，白海豚颱風將在父親節周末最靠近台灣，屆時氣象署不排除發布海上颱風警報，陸上颱風警報目前發布機率較低，但仍需持續觀察。對台灣天氣來說，白海豚的外圍雲系在周五（8月7日）會替北部、東北部帶來陣雨，中南部也有零星降雨機率，午後南部、各山區有局部短暫雷陣雨，周六、周日北部地區普遍都有短暫陣雨，中部、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，詳細風雨還要觀察颱風路徑做調整。近期天氣方面，今明兩天太平洋高壓影響，全台多雲到晴，午後雷陣雨集中在南部、各地山區，周二至周四（8月6日）水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北地區逐漸有局部短暫雨發生，其他地區上午維持多雲到晴，午後山區局部有短暫雷陣雨。